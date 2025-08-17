ONLINE: Karviná - Bohemians 0:0, domácí chtějí potvrdit povedený start

  14:33aktualizováno  15:01
Karvinští fotbalisté se drží v závěsu za špičkou ligové tabulky. Potvrdit povedený ligový start se třemi výhrami ze čtyř zápasů se pokusí v pátém kole doma proti Bohemians. Utkání sledujte od 15 hodin v podrobném online přenosu.

Karvinský útočník Filip Vecheta bojuje o míč se stoperem Bohemians Praha 1905 Lukášem Hůlkou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná naposledy slavila výhru ve slezském derby, na Baník si ve Vítkovicích vyšlápla se skóre 2:1, které ve druhém poločase stvrdil Krčík z penalty.

Svěřenci trenéra Martina Hyského mají po čtyřech kolech devět bodů, což je před startem víkendu řadilo za Slavii, Spartu a Zlín.

Bohemians jsou v opačné situaci, od úvodní výhry 1:0 nad Baníkem nezískali ani bod a nevstřelili žádný gól. Se třemi body a skóre 1:6 se krčí v dolní polovině tabulky.

Jejich bídnou střeleckou formu ilustrovaly třeba obrovské tutovky útočníků Drchala a Júsufa, kteří zblízka minuli prázdné brány.

Budou se radovat proti Karviné?

Chance Liga 2025/2026
17. 8. 2025 15:00
Zápas probíhá
Karviná : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - S. Boháč, D. Planka, A. Labík, A. Bužek, O. Condé - A. Gning
Sestavy:
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, B. Sakala, V. Drchal, A. Čermák, J. Matoušek - A. Júsuf
Náhradníci:
L. Ezeh, D. Samko, E. Ayaosi, P. Kačor, O. Schovanec, R. Štorman, J. Chytrý, F. Vecheta, O. Mrózek, Y. Lawali
Náhradníci:
M. Kadlec, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, O. Kukučka, M. Ristovski, R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, M. Hybš, J. Šiman
