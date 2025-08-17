ONLINE: Karviná - Bohemians 0:0, domácí chtějí potvrdit povedený start

Karviná naposledy slavila výhru ve slezském derby, na Baník si ve Vítkovicích vyšlápla se skóre 2:1, které ve druhém poločase stvrdil Krčík z penalty.
Svěřenci trenéra Martina Hyského mají po čtyřech kolech devět bodů, což je před startem víkendu řadilo za Slavii, Spartu a Zlín.
Bohemians jsou v opačné situaci, od úvodní výhry 1:0 nad Baníkem nezískali ani bod a nevstřelili žádný gól. Se třemi body a skóre 1:6 se krčí v dolní polovině tabulky.
Jejich bídnou střeleckou formu ilustrovaly třeba obrovské tutovky útočníků Drchala a Júsufa, kteří zblízka minuli prázdné brány.
Budou se radovat proti Karviné?
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - S. Boháč, D. Planka, A. Labík, A. Bužek, O. Condé - A. Gning
L. Ezeh, D. Samko, E. Ayaosi, P. Kačor, O. Schovanec, R. Štorman, J. Chytrý, F. Vecheta, O. Mrózek, Y. Lawali
M. Kadlec, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, O. Kukučka, M. Ristovski, R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, M. Hybš, J. Šiman