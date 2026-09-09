Plzeň - Hradec Kr. 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

Připravujeme podrobnosti...
Plzeň zatím předvádí v domácí soutěži rozpačité výkony a byť naposledy porazila Artis 4:0, zůstává na deváté příčce.
Hradec je o jednu pozici před ní a o víkendu stylově přerušil sérii dvou porážek, když porazil doma Spartu 2:1. Teď na to chce navázat.
V minulé sezoně Plzeň ovládla dva ze tří vzájemných zápasů v lize, ten třetí skončil remízou.
Hradec Kr. : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, D. Horák (54. D. Ludvíček), S. Dancák (67. M. Valenta) - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík (67. A. Vlkanova) - T. Čvančara (79. A. Umar)
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, D. Horák (54. D. Ludvíček), S. Dancák (67. M. Valenta) - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík (67. A. Vlkanova) - T. Čvančara (79. A. Umar)
Sestavy:
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, S. Dweh, M. Doski (83. M. Toure) - P. Hrošovský, L. Červ (83. S. Pirgič), A. Memič, C. Souaré (46. T. Ladra), D. Višinský (58. A. Sojka) - P. Adu (46. C. Kabongo)
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, S. Dweh, M. Doski (83. M. Toure) - P. Hrošovský, L. Červ (83. S. Pirgič), A. Memič, C. Souaré (46. T. Ladra), D. Višinský (58. A. Sojka) - P. Adu (46. C. Kabongo)
Náhradníci:
J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Valenta, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský, F. Mielke, R. Abajas, D. Ludvíček
J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Valenta, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský, F. Mielke, R. Abajas, D. Ludvíček
Žluté karty:
73. A. Vlkanova
73. A. Vlkanova
Žluté karty:
59. C. Kabongo, 68. L. Červ
59. C. Kabongo, 68. L. Červ
Červené karty:
Červené karty:
90. D. Vavro
90. D. Vavro
Počet diváků: 6 291Přejít na online reportáž