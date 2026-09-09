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Plzeň - Hradec Kr. 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

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  19:37aktualizováno  21:01
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Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z Plzně. | foto: ČTK

Zleva Tomáš Čvančara (Hradec Králové) v běžeckém souboji s Patrikem Hrošovským...
Hradecký kapitán Vladimír Darida během utkání s Plzní v rámci 5. kola Chance...
Plzeňský brankář Florian Wiegele během utkání s Hradcem Králové.
Plzeňský útočník Prince Adu padá po kontaktu s Jakubem Uhrinčaťem (vpravo) z...
5 fotografií
Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Duel tabulkových sousedů nabídl řadu příležitostí na obou stranách, největší šanci domácích nevyužil v prvním poločase Trubač a po přestávce trefil tyč Darida. V 90. minutě byl vyloučen plzeňský Vavro, bezbrankové skóre se však nezměnilo.

Připravujeme podrobnosti...

Plzeň zatím předvádí v domácí soutěži rozpačité výkony a byť naposledy porazila Artis 4:0, zůstává na deváté příčce.

Hradec je o jednu pozici před ní a o víkendu stylově přerušil sérii dvou porážek, když porazil doma Spartu 2:1. Teď na to chce navázat.

V minulé sezoně Plzeň ovládla dva ze tří vzájemných zápasů v lize, ten třetí skončil remízou.

Chance Liga 2026/2027
9. 9. 2026 19:00
Konec zápasu
Hradec Kr. : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, D. Horák (54. D. Ludvíček), S. Dancák (67. M. Valenta) - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík (67. A. Vlkanova) - T. Čvančara (79. A. Umar)
Sestavy:
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, S. Dweh, M. Doski (83. M. Toure) - P. Hrošovský, L. Červ (83. S. Pirgič), A. Memič, C. Souaré (46. T. Ladra), D. Višinský (58. A. Sojka) - P. Adu (46. C. Kabongo)
Náhradníci:
J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Valenta, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský, F. Mielke, R. Abajas, D. Ludvíček
Náhradníci:
T. Ladra, A. Gabriel, S. Lawal, M. Toure, B. Faal, S. Pirgič, F. Prebsl, C. Kabongo, V. Baier, A. Sojka, J. Panoš
Žluté karty:
73. A. Vlkanova
Žluté karty:
59. C. Kabongo, 68. L. Červ
Červené karty:
Červené karty:
90. D. Vavro

Počet diváků: 6 291

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