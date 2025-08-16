ONLINE: Olomouc - Zlín, nováček chce potvrdit senzační vstup do sezony

Zlín má po čtyřech deset bodů a jako jediný drží krok se Spartou a Slavií. Naposledy zvládl duel s Mladou Boleslaví (3:2) a teď ho čeká další nepříjemný soupeř.
Olomouc, která na jaře vyhrála domácí pohár a příští týden vstoupí do bojů o Evropskou ligu, posbírala zatím sedm bodů.
Minulý týden padla na Spartě 0:1, po vyloučeních Koutného a Krále dohrávala dokonce v devíti. Oba hráči budou logicky proti Zlínu chybět.
Jak si bez nich Olomouc povede?
Sestavy:
Náhradníci:
