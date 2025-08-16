ONLINE: Olomouc - Zlín, nováček chce potvrdit senzační vstup do sezony

  16:19aktualizováno  16:19
I po čtyřech kolech se zlínští fotbalisté drží na špici tabulky. V tom pátém je nicméně čeká náročný duel v Olomouci. Výkop má v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Zlína slaví gól do sítě Mladé Boleslavi. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlín má po čtyřech deset bodů a jako jediný drží krok se Spartou a Slavií. Naposledy zvládl duel s Mladou Boleslaví (3:2) a teď ho čeká další nepříjemný soupeř.

Olomouc, která na jaře vyhrála domácí pohár a příští týden vstoupí do bojů o Evropskou ligu, posbírala zatím sedm bodů.

Minulý týden padla na Spartě 0:1, po vyloučeních Koutného a Krále dohrávala dokonce v devíti. Oba hráči budou logicky proti Zlínu chybět.

Jak si bez nich Olomouc povede?

Chance Liga 2025/2026
16. 8. 2025 17:00
Olomouc : Zlín 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
