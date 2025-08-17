ONLINE: Liberec - Sparta 0:0, v sestavě Kuchta i Birmančevič. Vrací se Kairinen

  19:19aktualizováno  20:00
Sparťanští fotbalisté zvládli šest soutěžních zápasů v řadě. Povede se jim další? V pátém ligovém kole hrají v Liberci, který má v tabulce o tři body méně. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš je těsně bráněn Michalem Hlavatým z Liberce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pro sparťany jde o duel v náročném prostředí, navíc mezi pohárovými předkoly, kterými zatím procházejí bez větších potíží. Ve čtvrtek stvrdili v Jerevanu postup přes místní klub Ararat-Armenia vítězstvím 2:1.

Dánský trenér Brian Priske několik změn učinil, v útoku spolu hrají Birmančevič, Kuchta i Haraslín, do zálohy se po zranění vrací Kairinen a v obraně nastupuje Sörensen.

V Liberci se Sparta naposledy představila v březnu a prohrála 0:1. Teď je sice v odlišné formě, ale trpí na zranění a únavu. Už za čtyři dny navíc nastoupí k dalšímu utkání v Konferenční lize, doma vyzve lotyšskou Rigu FC.

V domácí soutěži byla před víkendem s deseti body druhá o skóre za Slavií, severočeský Liberec má o tři body méně. Slovan v lize porazil Duklu (2:0) a Pardubice (2:0), remizoval s Mladou Boleslaví (3:3) a padl v Olomouci (1:2).

Jak se mu podaří duel se Spartou?

Chance Liga 2025/2026
17. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Liberec : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, M. Hlavatý, A. Ghali, L. Masopust, L. Mašek - R. Krollis
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, A. Sörensen, A. Ševínský - P. Kadeřábek, M. Andersen, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
Náhradníci:
P. Dulay, B. Nyarko, P. Juliš, L. Letenay, L. Pešl, J. Koželuh, J. Mikula, D. Plechatý, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu
Náhradníci:
A. Rrahmani, E. Krasniqi, S. Eneme, P. Vydra, M. Solbakken, M. Suchomel, L. Sadílek, J. Surovčík, K. Milla, I. Mensah, J. Mercado
Přejít na online reportáž
