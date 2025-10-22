ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav 0:0, domácí převaha zatím ke gólu nevede

  18:21aktualizováno  19:21
Od posledního místa je dělí jediný bod. Nakopnout se fotbalisté Mladé Boleslavi mohou v dohrávce 6. kola Chance Ligy proti Bohemians. Zápas začíná v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Hlavičkový souboj v utkání Bohemians vs. Mladá Boleslav. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Utkání se původně mělo hrát v srpnu, nakonec ho ale vedení soutěže odložilo kvůli viróze v kabině domácího týmu.

Bohemians teď jdou do utkání z desáté příčky. Mají 15 bodů a pokud zvítězí, mohou poskočit jen těsně za šestý Zlín.

Podobně velký skok může udělat i trápící se Mladá Boleslav, která z posledních čtyř utkání získala pouhé dva body. Naposledy selhala v Pardubicích (1:2), kvůli čemuž se nebezpečně přiblížila úplnému dnu tabulky. Případný zisk tří bodů ji však katapultuje hned za Bohemians.

Když se oba kluby v Ďolíčku utkaly naposledy, byla z toho remíza 2:2.

Chance Liga 2025/2026
22. 10. 2025 18:30
Zápas probíhá
Bohemians : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, O. Kukučka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, A. Čermák, V. Drchal, M. Ristovski, J. Kovařík - A. Júsuf
Sestavy:
A. Mandous - D. Kostka, D. Donát, M. Králik, F. Prebsl - J. Zíka, D. Pech, J. Kolařík, M. Ševčík, S. John - J. Klíma
Náhradníci:
V. Smrž, L. Hůlka, J. Šiman, M. Hybš, T. Frühwald, R. Hrubý, Š. Černý, B. Sakala, A. Kadlec, O. Mikuda
Náhradníci:
J. Fulnek, D. Langhamer, J. Floder, F. Lehký, R. Macek, M. Šubert, M. Krulich, M. Vojta, V. Hora, D. Kozel
Žluté karty:
Žluté karty:
34. J. Kolařík
