Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

„RIP generál,“ objevilo se společně se srbskou vlajkou za bránou Jakuba Markoviče, muže zápasu (0:3), během druhé půle.
Mladiče, generála zodpovědného za genocidu bosenských muslimů, už ve čtvrtek oslavovali příznivci Crvene zvezdy Bělehrad v Plzni během předkola Evropské ligy, za což jim hrozí trest od UEFA.
Obecně to byl od obou aktivních táborů výživný večer. Vedle atmosféry, která byla po dlouhé době strhující, vyčnívaly i vulgarity.
„Matěj Jurásek, rudej č...áček“ znělo ze slávistického sektoru ve chvíli, kdy se hráč s rudou jedenatřicítkou objevil na velkoplošné obrazovce. „Juráska do kufru a táhněte,“ roztáhli transparent sparťané ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto. Před děkovačkou opět spustili hanlivý pokřik, přestože se dva týdny nazpět potleskem obě strany usmířily.
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Svár pochopitelně rovněž pokračoval mezi oběma tábory. „Smrt Spartě, smrt Spartě,“ což domácí ocenili jiným hanlivým pokřikem „Jude, Slavie“.
Právě proti němu se Sparta už v sobotu postavila na webu i sociálních sítích, kde vyzývala fanoušky, aby se při největším zápase v Česku zdržela antisemitských urážek.
Přesto se svým apelem neuspěla.
Jak se však pokřik postupem zápasu opakoval, z ostatních tribun se směrem ke skandujícímu sparťanskému kotli ozýval pískot.
Urážek a nenávisti bylo derby tradičně plné.
„Smrt Kopečnýmu, smrt Komorousovi, smrt Spartě,“ křičeli na druhé straně slávisté v bílých tričkách, která záhy sundali.
Celé utkání protestovali proti krokům vedení přivést do klubu bezpečnostního poradce Jiřího Komorouse, někdejšího policistu, který se před rokem 1989 ucházel o vstup do StB.
V devadesátých letech působil jako ředitel odboru pro boj s organizovaným zločinem a nyní ve spolupráci s dalším elitním policistou Jiřím Kopečným ve Slavii radí, jak zajistit, aby byl Eden bezpečný.
To všechno po událostech z 9. května, kdy slávističtí fanoušci na konci pražského derby vletěli na trávník, napadli sparťanské fotbalisty a naházeli světlice do sektoru soupeře. Tohle datum teď sparťané uctívají v novém pokřiku namířeném proti Tribuně Sever, uskupení aktivních slávistů.
Ti v sektoru na Letné před začátkem utkání rozvinuli malovanou plachtu právě s podobiznou poradce Komorouse, kterému slávista v džínové bundě vzkazoval: „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“ Nápis kdosi namaloval pár týdnů nazpět i na garáž před slávistickým stadionem, nicméně zanedlouho malba zmizela pod čerstvým bílým nátěrem s tím, že jde o soukromou plochu. Dříve se na ní však různá graffiti objevovala často.
Zanedlouho roztáhli svou malovanou plachtu i domácí.
Na ní vedle Komorouse vyobrazili i šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, kterým vzkázali: „Na rohu Perlové a Národní najdeš ku...y nejlepší.“
Nestává se často, aby dva znesvářené tábory našly pro své ironické poznámky stejný terč. Možná v dobách z před deseti let, kdy se přerušovaly zápasy kvůli skandování namířenému proti tehdejšímu šéfovi svazu Miroslavu Peltovi.
„Pyro na tribunách není problém českého fotbalu,“ vzkázali ještě slávisté i sparťané směrem k představitelům svých klubů. Téma ožilo hlavně po společné schůzi vedení fotbalových klubů s politickými představiteli, kde mimo jiné z úst ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé sobě) zaznělo, že by odpalování pyrotechniky na stadionech mohlo být v budoucnu považováno za trestný čin.
Přesto hlavním terčem pražských táborů byli stále zejména fanoušci soupeře. Vždyť během zápasu ve sparťanském kotli vzplály i zřejmě ukradené slávistické šály, dresy či jiné kusy oděvů.
„Cigáni a Sparta, to je jedna parta,“ ozývalo se ještě po slávistické děkovačce.
Na Letné se z obou stran skandovalo už hodinu před utkáním.
Slávisté na stadion vyrazili pochodem od Národního divadla, sešli se na náměstí Václava Havla mezi starou a novou budovou a pokračovali k Letenským sadům, odkud tunelem zamířili ke svému sektoru.
Tentokrát však všichni vydrželi na svých místech. Na závěr si směrem k tribunám neodpustil provokaci slávistický útočník Tomáš Chorý, který po závěrečném hvizdu napálil balon do domácích fanoušků, za což viděl žlutou kartu a seběhlo se k němu hned několik naštvaných sparťanů.