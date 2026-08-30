Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

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  22:59
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Choreo slávistických fanoušků v derby na Letné

Choreo slávistických fanoušků v derby na Letné | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pyro sparťanských fanoušků v derby proti Slavii
Momentka z derby Sparty proti Slavii
Choreo slávistických fanoušků v derby na Letné
Choreo sparťanských fanoušků namířené proti slávistickému vedení.
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Důvodů, proč z dění na trávníku občas přesunout pozornost na tribuny, byste v nedělním fotbalovém derby napočítali až až. Nejen kvůli událostem toho minulého. Tak třeba: poprvé se ve sparťanském dresu proti Slavii představil její bývalý hráč Matěj Jurásek, hostující kotel pak už během cesty na Letnou skandoval nejen proti svému vedení, ten domácí zase přál klidný odpočinek srbskému válečnému zločinci Ratku Mladičovi.

„RIP generál,“ objevilo se společně se srbskou vlajkou za bránou Jakuba Markoviče, muže zápasu (0:3), během druhé půle.

Mladiče, generála zodpovědného za genocidu bosenských muslimů, už ve čtvrtek oslavovali příznivci Crvene zvezdy Bělehrad v Plzni během předkola Evropské ligy, za což jim hrozí trest od UEFA.

Obecně to byl od obou aktivních táborů výživný večer. Vedle atmosféry, která byla po dlouhé době strhující, vyčnívaly i vulgarity.

„Matěj Jurásek, rudej č...áček“ znělo ze slávistického sektoru ve chvíli, kdy se hráč s rudou jedenatřicítkou objevil na velkoplošné obrazovce. „Juráska do kufru a táhněte,“ roztáhli transparent sparťané ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto. Před děkovačkou opět spustili hanlivý pokřik, přestože se dva týdny nazpět potleskem obě strany usmířily.

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Svár pochopitelně rovněž pokračoval mezi oběma tábory. „Smrt Spartě, smrt Spartě,“ což domácí ocenili jiným hanlivým pokřikem „Jude, Slavie“.

Právě proti němu se Sparta už v sobotu postavila na webu i sociálních sítích, kde vyzývala fanoušky, aby se při největším zápase v Česku zdržela antisemitských urážek.

Přesto se svým apelem neuspěla.

Jak se však pokřik postupem zápasu opakoval, z ostatních tribun se směrem ke skandujícímu sparťanskému kotli ozýval pískot.

Urážek a nenávisti bylo derby tradičně plné.

„Smrt Kopečnýmu, smrt Komorousovi, smrt Spartě,“ křičeli na druhé straně slávisté v bílých tričkách, která záhy sundali.

Celé utkání protestovali proti krokům vedení přivést do klubu bezpečnostního poradce Jiřího Komorouse, někdejšího policistu, který se před rokem 1989 ucházel o vstup do StB.

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii
Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

V devadesátých letech působil jako ředitel odboru pro boj s organizovaným zločinem a nyní ve spolupráci s dalším elitním policistou Jiřím Kopečným ve Slavii radí, jak zajistit, aby byl Eden bezpečný.

To všechno po událostech z 9. května, kdy slávističtí fanoušci na konci pražského derby vletěli na trávník, napadli sparťanské fotbalisty a naházeli světlice do sektoru soupeře. Tohle datum teď sparťané uctívají v novém pokřiku namířeném proti Tribuně Sever, uskupení aktivních slávistů.

Ti v sektoru na Letné před začátkem utkání rozvinuli malovanou plachtu právě s podobiznou poradce Komorouse, kterému slávista v džínové bundě vzkazoval: „Komorousi, ty kanále jeden komunistickej, prašivej!“ Nápis kdosi namaloval pár týdnů nazpět i na garáž před slávistickým stadionem, nicméně zanedlouho malba zmizela pod čerstvým bílým nátěrem s tím, že jde o soukromou plochu. Dříve se na ní však různá graffiti objevovala často.

Choreo slávistických fanoušků namířené proti novému vedoucímu bezpečnostního úseku Jiřímu Komorousovi.

Zanedlouho roztáhli svou malovanou plachtu i domácí.

Na ní vedle Komorouse vyobrazili i šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, kterým vzkázali: „Na rohu Perlové a Národní najdeš ku...y nejlepší.“

Nestává se často, aby dva znesvářené tábory našly pro své ironické poznámky stejný terč. Možná v dobách z před deseti let, kdy se přerušovaly zápasy kvůli skandování namířenému proti tehdejšímu šéfovi svazu Miroslavu Peltovi.

„Pyro na tribunách není problém českého fotbalu,“ vzkázali ještě slávisté i sparťané směrem k představitelům svých klubů. Téma ožilo hlavně po společné schůzi vedení fotbalových klubů s politickými představiteli, kde mimo jiné z úst ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé sobě) zaznělo, že by odpalování pyrotechniky na stadionech mohlo být v budoucnu považováno za trestný čin.

Choreo sparťanských fanoušků v derby na Letné
Pyro sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

Přesto hlavním terčem pražských táborů byli stále zejména fanoušci soupeře. Vždyť během zápasu ve sparťanském kotli vzplály i zřejmě ukradené slávistické šály, dresy či jiné kusy oděvů.

„Cigáni a Sparta, to je jedna parta,“ ozývalo se ještě po slávistické děkovačce.

Na Letné se z obou stran skandovalo už hodinu před utkáním.

Slávisté na stadion vyrazili pochodem od Národního divadla, sešli se na náměstí Václava Havla mezi starou a novou budovou a pokračovali k Letenským sadům, odkud tunelem zamířili ke svému sektoru.

Tentokrát však všichni vydrželi na svých místech. Na závěr si směrem k tribunám neodpustil provokaci slávistický útočník Tomáš Chorý, který po závěrečném hvizdu napálil balon do domácích fanoušků, za což viděl žlutou kartu a seběhlo se k němu hned několik naštvaných sparťanů.

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