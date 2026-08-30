ONLINE: Sparta - Slavia 0:1, po deseti minutách otevírá skóre záložník Nowak

Oba týmy spolu hrají poprvé od květnového derby, které bylo za stavu 3:2 pro Slavii přerušeno poté, co její fanoušci předčasně vtrhli na trávník.
Sparta nakonec vyhrála kontumačně 3:0 a Slavia měla na čtyři utkání zavřený stadion. Přesto hned v dalším kole zpečetila zisk mistrovského titulu.
Po pěti kolech aktuálního ročníku zatím oba rivaly dělí dva body.
Sparta v úvodních třech kolech dvakrát prohrála (na Zbrojovce a v Boleslavi), pak si ale poradila s Teplicemi a Artisem Brno (4:1 a 4:0) a přiblížila se čelu tabulky.
Do derby zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Eneme, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
Slavia byla po prvních třech kolech stoprocentní, jenže pak dvakrát remizovala v Liberci (1:1) a naposledy s Bohemians (2:2), a tak ji teď Sparta může v případě vítězství přeskočit.
Trenér Jindřich Trpišovský vybral tuto základní jedenáctku: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Konečný – Sadílek, Nowak, Provod – Šturm, Ouanda, Ayaosi.
Poslední vzájemný zápas na Letné skončil remízou 1:1.
11. W. Nowak
J. Surovčík - M. Suchomel, L. Mbe Soh, T. Guddal, M. Ryneš - A. Karabec, R. Macek, S. Eneme - J. Mercado, J. Alcócer, J. Brunes
J. Markovič - T. Vlček, D. Zima, Š. Chaloupek, M. Konečný - E. Ayaosi, M. Sadílek, W. Nowak - . Ouanda, D. Šturm, L. Provod
M. Jurásek, P. Vydra, E. Singhateh, K. Hoever, J. Zelený, A. Irving, H. Sochůrek, V. Vitályos, K. Hegyi, A. Ševínský, M. Vojta
O. Kubiak, D. Halinský, T. Chorý, I. Schranz, J. Staněk, M. Chytil, T. Diakité, S. Isife, A. N’Guessan, P. Kačor, D. Moses