ONLINE: Sparta - Slavia 0:1, po deseti minutách otevírá skóre záložník Nowak

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  19:25aktualizováno  20:13
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Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól v derby proti Spartě.

Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól v derby proti Spartě. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
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Utkávají se nezvykle už na konci srpna. Vrcholem programu šestého kola fotbalové Chance Ligy je 318. derby mezi Spartou a Slavií. Souboj odvěkých rivalů má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Oba týmy spolu hrají poprvé od květnového derby, které bylo za stavu 3:2 pro Slavii přerušeno poté, co její fanoušci předčasně vtrhli na trávník.

Sparta nakonec vyhrála kontumačně 3:0 a Slavia měla na čtyři utkání zavřený stadion. Přesto hned v dalším kole zpečetila zisk mistrovského titulu.

Po pěti kolech aktuálního ročníku zatím oba rivaly dělí dva body.

Sparta v úvodních třech kolech dvakrát prohrála (na Zbrojovce a v Boleslavi), pak si ale poradila s Teplicemi a Artisem Brno (4:1 a 4:0) a přiblížila se čelu tabulky.

Do derby zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Eneme, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Slavia byla po prvních třech kolech stoprocentní, jenže pak dvakrát remizovala v Liberci (1:1) a naposledy s Bohemians (2:2), a tak ji teď Sparta může v případě vítězství přeskočit.

Trenér Jindřich Trpišovský vybral tuto základní jedenáctku: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Konečný – Sadílek, Nowak, Provod – Šturm, Ouanda, Ayaosi.

Poslední vzájemný zápas na Letné skončil remízou 1:1.

Chance Liga 2026/2027
30. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Sparta : Slavia 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
11. W. Nowak
Sestavy:
J. Surovčík - M. Suchomel, L. Mbe Soh, T. Guddal, M. Ryneš - A. Karabec, R. Macek, S. Eneme - J. Mercado, J. Alcócer, J. Brunes
Sestavy:
J. Markovič - T. Vlček, D. Zima, Š. Chaloupek, M. Konečný - E. Ayaosi, M. Sadílek, W. Nowak - . Ouanda, D. Šturm, L. Provod
Náhradníci:
M. Jurásek, P. Vydra, E. Singhateh, K. Hoever, J. Zelený, A. Irving, H. Sochůrek, V. Vitályos, K. Hegyi, A. Ševínský, M. Vojta
Náhradníci:
O. Kubiak, D. Halinský, T. Chorý, I. Schranz, J. Staněk, M. Chytil, T. Diakité, S. Isife, A. N’Guessan, P. Kačor, D. Moses
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