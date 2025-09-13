ONLINE: Baník - Liberec, hosté chtějí zvítězit po třech ztrátách v řadě

Liberec před reprezentační přestávkou uhrál doma po dobrém výkonu remízu s Plzní 1:1, předtím však dvakrát padl a aktuálně mu s osmi body patří osmá příčka.
Baník má body pouze čtyři a je až třináctý, odehrál však o dva zápasy méně než zbytek soutěže – duel s Teplicemi přerušil déšť, zápas v Pardubicích si pak ostravští odložili kvůli účasti v kvalifikaci o Konferenční ligu. Naposledy nestačili na Olomouc (0:1).
Góly:
Góly:
2. L. Mašek
2. L. Mašek
Sestavy:
D. Holec - M. Rusnák, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, C. Frýdek, D. Planka, S. Plavšič - T. Zlatohlávek
D. Holec - M. Rusnák, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, C. Frýdek, D. Planka, S. Plavšič - T. Zlatohlávek
Sestavy:
T. Koubek - P. Hodouš, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, E. Mahmič - A. Soliu, L. Mašek
T. Koubek - P. Hodouš, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, E. Mahmič - A. Soliu, L. Mašek
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
C. Tiéhi, V. Budinský, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, P. Kpozo, E. Šehič, J. Míček, J. Pira, A. Musák
C. Tiéhi, V. Budinský, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, P. Kpozo, E. Šehič, J. Míček, J. Pira, A. Musák
Náhradníci:
L. Pešl, D. Plechatý, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, M. Icha, V. Stránský, T. Diakité
L. Pešl, D. Plechatý, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, M. Icha, V. Stránský, T. Diakité