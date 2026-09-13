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ONLINE: Baník - Pardubice 0:1, trefil se Drchal, Tanko zahazuje obrovskou šanci

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  12:37aktualizováno  13:38
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Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tobiase Boledoviče před překonaným brankářem Tadeášem Stoppenem z Artisu. | foto: ČTK

Stále čekají na první výhru. Pardubičtí fotbalisté ji zkusí vybojovat v osmém kole Chance Ligy na půdě ostravského Baníku. Zápas má výkop už ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Pardubice zatím v novém ročníku získaly jen dva body za dvě remízy a jsou předposlední – za nimi už je pouze Zlín.

Baník na tom je s devíti body o něco lépe, pořád se však pohybuje ve spodní polovině tabulky a poslední dvě utkání prohrál.

Jak si povede proti Pardubicím?

Chance Liga 2026/2027
13. 9. 2026 13:00
Zápas probíhá
Ostrava : Pardubice 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
20. V. Drchal
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - F. Kubala, V. Škrkoň, V. Jurečka
Sestavy:
V. Neuman - D. Halinský, M. Icha, M. Traore - E. Godwin, S. Šimek (16. V. Drchal), T. Jelínek, R. Mahuta - M. Hlavatý, E. Samuel, A. Tanko
Náhradníci:
M. Frydrych, V. Budinský, D. Gilbert, A. Musák, F. Šancl, M. Djačuk, M. Kmeť, R. Smith
Náhradníci:
J. Šerák, V. Drchal, G. Botos, J. Trédl, D. Smékal, T. Boledovič, R. Saarma, K. Vinicius, D. Simon, M. Reil, J. Zima
Žluté karty:
Žluté karty:
34. T. Jelínek
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