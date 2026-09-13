ONLINE: Baník - Pardubice 0:1, trefil se Drchal, Tanko zahazuje obrovskou šanci

Pardubice zatím v novém ročníku získaly jen dva body za dvě remízy a jsou předposlední – za nimi už je pouze Zlín.
Baník na tom je s devíti body o něco lépe, pořád se však pohybuje ve spodní polovině tabulky a poslední dvě utkání prohrál.
Jak si povede proti Pardubicím?
Góly:
Góly:
20. V. Drchal
20. V. Drchal
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - F. Kubala, V. Škrkoň, V. Jurečka
M. Jedlička - J. Skyba, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - F. Kubala, V. Škrkoň, V. Jurečka
Sestavy:
V. Neuman - D. Halinský, M. Icha, M. Traore - E. Godwin, S. Šimek (16. V. Drchal), T. Jelínek, R. Mahuta - M. Hlavatý, E. Samuel, A. Tanko
V. Neuman - D. Halinský, M. Icha, M. Traore - E. Godwin, S. Šimek (16. V. Drchal), T. Jelínek, R. Mahuta - M. Hlavatý, E. Samuel, A. Tanko
Náhradníci:
M. Frydrych, V. Budinský, D. Gilbert, A. Musák, F. Šancl, M. Djačuk, M. Kmeť, R. Smith
M. Frydrych, V. Budinský, D. Gilbert, A. Musák, F. Šancl, M. Djačuk, M. Kmeť, R. Smith
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Žluté karty:
Žluté karty:
34. T. Jelínek
34. T. Jelínek