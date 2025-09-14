ONLINE: Bohemians - Slovácko 1:0, rychlý start. Klokani vedou od druhé minuty

  16:04
Tři soutěžní zápasy zatím fotbalisté Bohemians drží bez porážky. Prodlouží si sérii i v osmém ligovém kole proti Slovácku? Souboj uprostřed tabulky sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.
Vladimír Zeman se raduje z gólu do sítě Slovácka. | foto: ČTK

Zatímco Bohemians nahrály sedm bodů a mají zápas k dobru, Slovácku se vstup do nové sezony úplně nevydařil.

Naposledy doma nestačilo na Jablonec (0:2), přestože si vytvořilo slušné příležitosti. Obecně celek z Uherského Hradiště trápí koncovka, za sedm utkání skóroval jen čtyřikrát.

Stejný počet gólů mají ve statistikách i Bohemians, kteří v lize triumfovali nad Baníkem a Karvinou. Naposledy remizovali v Pardubicích (1:1) a postoupili v poháru přes Hostouň. Neprohráli už třikrát v řadě, což je jejich nejdelší série od února.

Chance Liga 2025/2026
14. 9. 2025 15:30
Zápas probíhá
Bohemians : Slovácko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
2. V. Zeman
Góly:
Sestavy:
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij, B. Sakala - V. Drchal, A. Čermák, M. Ristovski (75. R. Hrubý), V. Zeman (75. D. Pleštil) - A. Júsuf
Sestavy:
M. Heča - M. Koscelník (46. A. Marinelli), F. Vaško, V. Daníček, G. Ndefe (81. P. Juroška) - P. Blahút, M. Havlík (63. Ž. Medved), M. Šviderský, M. Trávník, D. Barát (63. P. Reinberk) - M. Kvasina (63. M. Krmenčík)
Náhradníci:
M. Hybš, J. Šiman, R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, O. Mikuda, M. Kadlec, O. Kukučka
Náhradníci:
M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták, A. Marinelli, J. Hamza, J. Mulder, P. Juroška, Ž. Medved, J. Borek
Žluté karty:
33. J. Vondra
Žluté karty:

Počet diváků: 4 905 (78 % z kapacity 6 300)

