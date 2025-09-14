ONLINE: Hradec Kr. - Sparta 2:1, tři góly za deset minut, za hosty snižuje Birmančevič

  17:32aktualizováno  18:11
Sparťanští fotbalisté po reprezentační pauze usilují o další ligové vítězství. V osmém kole hrají v Hradci Králové a tři body mohou získat už posedmé v řadě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Fotbalisté Hradce Králové slaví gól Vladimíra Daridy (vlevo) v utkání se Spartou. | foto: ČTK

Sparta měla před víkendem dvoubodový náskok na Slavii, která v sobotu porazila Karvinou 3:1.

Naposledy si Sparta po postupu do základní části Konferenční ligy poradila se Zlínem 3:1. Byl to její třináctý soutěžní zápas od startu sezony, vyhrála jich deset.

Brian Priske zvolil proti Hradci Králové následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Zelený – Suchomel, Vydra, Kairinen, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Birmančevič.

Kvůli zranění chybí kapitán Haraslín, přípravený ještě není ani Kadeřábek. Naopak na lavičce už jsou posily Martinec a Kuol.

Hradec nastupuje do zápasu ve speciálních výročních dresech, které připomínají oslavy 120letého výročí klubu.

Východočeši zatím nasbírali šest bodů, začali sympaticky remízou 2:2 na Slavii, poté následovaly prohry s Karvinou a Jabloncem, další remíza s Pardubicemi, porážka s Mladou Boleslaví, první vítězství nad Olomoucí a naposledy třetí remíza na Dukle.

Chance Liga 2025/2026
14. 9. 2025 18:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Sparta 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
5. E. Uchenna (vla.), 7. V. Darida
Góly:
10. V. Birmančevič
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Chvátal, S. Dancák, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, T. Slončík, M. van Buren
Sestavy:
P. Vindahl - J. Zelený, A. Sörensen, E. Uchenna - J. Mercado, P. Vydra, K. Kairinen, M. Suchomel - J. Kuchta, A. Rrahmani, V. Birmančevič
Náhradníci:
O. Mihálik, V. Pilař, M. Vágner, A. Griger, P. Vízek, J. Uhrinčať, J. Elbel, A. Sojka, D. Ludvíček, L. Hruška, L. Kubr
Náhradníci:
F. Panák, L. Sadílek, J. Martinec, J. Surovčík, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla, G. Kuol, Á. Preciado, P. Rodriguez
Žluté karty:
Žluté karty:
34. E. Uchenna
