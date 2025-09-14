ONLINE: Hradec Kr. - Sparta 2:1, tři góly za deset minut, za hosty snižuje Birmančevič

Sparta měla před víkendem dvoubodový náskok na Slavii, která v sobotu porazila Karvinou 3:1.
Naposledy si Sparta po postupu do základní části Konferenční ligy poradila se Zlínem 3:1. Byl to její třináctý soutěžní zápas od startu sezony, vyhrála jich deset.
Brian Priske zvolil proti Hradci Králové následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Zelený – Suchomel, Vydra, Kairinen, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Birmančevič.
Kvůli zranění chybí kapitán Haraslín, přípravený ještě není ani Kadeřábek. Naopak na lavičce už jsou posily Martinec a Kuol.
Hradec nastupuje do zápasu ve speciálních výročních dresech, které připomínají oslavy 120letého výročí klubu.
Východočeši zatím nasbírali šest bodů, začali sympaticky remízou 2:2 na Slavii, poté následovaly prohry s Karvinou a Jabloncem, další remíza s Pardubicemi, porážka s Mladou Boleslaví, první vítězství nad Olomoucí a naposledy třetí remíza na Dukle.
5. E. Uchenna (vla.), 7. V. Darida
10. V. Birmančevič
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Chvátal, S. Dancák, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, T. Slončík, M. van Buren
P. Vindahl - J. Zelený, A. Sörensen, E. Uchenna - J. Mercado, P. Vydra, K. Kairinen, M. Suchomel - J. Kuchta, A. Rrahmani, V. Birmančevič
O. Mihálik, V. Pilař, M. Vágner, A. Griger, P. Vízek, J. Uhrinčať, J. Elbel, A. Sojka, D. Ludvíček, L. Hruška, L. Kubr
F. Panák, L. Sadílek, J. Martinec, J. Surovčík, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla, G. Kuol, Á. Preciado, P. Rodriguez
