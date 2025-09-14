ONLINE: Jablonec - Pardubice 3:0, domácí kráčí za další výhrou, dvakrát udeřil Jawo

  12:57
Čtyři vítězství, tři inkasované góly, patnáct bodů. Úvodní bilanci si fotbalisté Jablonce nemohou vynachválit. Jak se jim povede po reprezentační pauze? V osmém ligovém kole hostí poslední Pardubice. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec patří k týmům s nejlepší formou. A to už hrál se třemi největšími favority na titul!

Se Spartou, Plzní i Slavií navíc shodně remizoval 1:1. K tomu porazil Hradec, Bohemians, Teplice i Slovácko. Pokaždé s nulou.

Postrádat nově bude stopera Jakuba Martince, který v závěru přestupového okna zamířil do Sparty.

Proti posledním Pardubicím se ale očekává, že Severočeši zapíšou páté vítězství.

Pardubice bodovaly jen dvakrát za remízy s Bohemians a Hradcem. Stejně jako Jablonec už hrály se třemi nejtěžšími protivníky, jenže zůstaly na nule. Zlepší si reputaci?

Chance Liga 2025/2026
14. 9. 2025 13:00
Zápas probíhá
Jablonec : Pardubice 3 : 0
(3 : 0)
Góly:
18. J. Chramosta, 33. L. Jawo, 36. L. Jawo
Góly:
Sestavy:
J. Hanuš - D. Souček, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, J. Suchan, V. Čanturišvili - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
Sestavy:
J. Šerák - J. Trédl, J. Noslin, M. Konečný, R. Mahuta - F. Šancl, Š. Míšek, S. Bammens - V. Sychra (46. S. Šimek), F. Vecheta, V. Patrák
Náhradníci:
R. Sedláček, A. Alégué, K. Mihelak, N. Innocenti, S. Lavrinčík, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, R. Pantalon, M. Malenšek, L. Penxa
Náhradníci:
M. Lexa, A. Tanko, D. Smékal, S. Šimek, K. Vacek, J. Řezníček, D. Šimek, R. Saarma, L. Charatišvili, D. Teah
