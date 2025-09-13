ONLINE: Slavia - Karviná 1:0, skóre otevírá Chytil z první střely na bránu

  17:19
Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do neděle posunout do čela ligové tabulky, v 8. kole k tomu potřebují porazit Karvinou. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Tomáš Holeš ze Slavie (vpravo) a Ebrima Singhateh z Karviné bojují o míč. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia ztrácí po sedmi kolech dva body na Spartu, která nastoupí až v neděli večer v Hradci Králové. Proti Karviné se slávisté rovněž chtějí naladit na start hlavní fáze Ligy mistrů – už ve středu doma vyzvou Bodö/Glimt.

I proto kouč Jindřich Trpišovský rotoval se sestavou a udělal sedm změn. Nastupují Staněk – Holeš, Chaloupek, Zima – Hašioka, Oscar, Zafeiris, Zmrzlý – Chytil, Prekop, Provod.

Na lavičce tak jsou Kušej, Douděra, Moses nebo Sadílek, připravená je také nová ofenzivní posila Cham. Mimo jsou zranění obránci Bořil a Ogbu.

Karviná navazuje na povedené výkony z uplynulého ročníku, drží se okolo středu tabulky a naposledy rozstřílela Teplice 4:1. Trefil se mimochodem i Alexandr Bužek, bez nějž se v Edenu kvůli dohodě o hostování musí obejít.

V minulém ročníku skončily oba zápasy debaklem – doma vyhrála Slavia 5:1, venku pak 4:0.

Chance Liga 2025/2026
13. 9. 2025 18:00
Zápas probíhá
Slavia : Karviná 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
19. M. Chytil
Góly:
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - D. Hašioka, C. Zafeiris, M. Oscar, O. Zmrzlý - L. Provod, M. Chytil, E. Prekop
Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Labík, R. Štorman, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
Náhradníci:
D. Moses, M. Cham, Š. Slončík, T. Vlček, M. Sadílek, V. Kušej, J. Markovič, I. Schranz, D. Douděra, L. Vorlický, Y. Mbodji
Náhradníci:
O. Mrózek, L. Ezeh, P. Kačor, A. Traoré, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Condé
Žluté karty:
Žluté karty:
15. A. Gning
