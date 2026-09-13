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ONLINE: Teplice - Slavia, v základu Konečný i Kačor, v útoku Chorý s Chytilem

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  17:16aktualizováno  17:16
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Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy. Vlevo Mojmír Chytil, vpravo Dalibor Večerka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku Chance Ligy neporažení. Další body chtějí přidat v 8. kole na půdě Teplic, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia jde do zápasu po čtvrteční porážce v Lize mistrů s Lens, nad nímž i v oslabení dvakrát vedla, ale v závěru o náskok přišla.

Po sobotní výhře Liberce nad Boleslaví navíc klesla na druhé místo v domácí soutěži, může se však opět vrátit na první.

Proti Teplicím zvolil Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Vlček, Chaloupek, Konečný – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Chytil, Chorý, Ayaosi.

Teplicím se zatím v novém ročníku daří, jejich zápasy baví a nabízí hodně gólů. Jak si povedou proti Slavii?

Chance Liga 2026/2027
13. 9. 2026 18:00
Teplice : Slavia
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Sestavy:
K. Lichtenberg - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
Sestavy:
J. Markovič - D. Jurásek, Š. Chaloupek, T. Vlček, S. Isife - E. Ayaosi, W. Nowak, M. Konečný, P. Kačor - M. Chytil, T. Chorý
Náhradníci:
J. Jakubko, J. Auta, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Němeček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
Náhradníci:
N. Domčak, O. Kubiak, T. Diakité, E. Piták, D. Šturm, J. Kolísek, I. Schranz
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