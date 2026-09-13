ONLINE: Teplice - Slavia, v základu Konečný i Kačor, v útoku Chorý s Chytilem

Slavia jde do zápasu po čtvrteční porážce v Lize mistrů s Lens, nad nímž i v oslabení dvakrát vedla, ale v závěru o náskok přišla.
Po sobotní výhře Liberce nad Boleslaví navíc klesla na druhé místo v domácí soutěži, může se však opět vrátit na první.
Proti Teplicím zvolil Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Vlček, Chaloupek, Konečný – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Chytil, Chorý, Ayaosi.
Teplicím se zatím v novém ročníku daří, jejich zápasy baví a nabízí hodně gólů. Jak si povedou proti Slavii?
Sestavy:
K. Lichtenberg - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
K. Lichtenberg - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
Sestavy:
J. Markovič - D. Jurásek, Š. Chaloupek, T. Vlček, S. Isife - E. Ayaosi, W. Nowak, M. Konečný, P. Kačor - M. Chytil, T. Chorý
J. Markovič - D. Jurásek, Š. Chaloupek, T. Vlček, S. Isife - E. Ayaosi, W. Nowak, M. Konečný, P. Kačor - M. Chytil, T. Chorý
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Náhradníci:
J. Jakubko, J. Auta, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Němeček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
J. Jakubko, J. Auta, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Němeček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
Náhradníci:
N. Domčak, O. Kubiak, T. Diakité, E. Piták, D. Šturm, J. Kolísek, I. Schranz
N. Domčak, O. Kubiak, T. Diakité, E. Piták, D. Šturm, J. Kolísek, I. Schranz