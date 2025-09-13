ONLINE: Zlín - Dukla, udrží si nováček formu i po reprezentační přestávce?

Zlín sice naposledy nezvládl utkání na Spartě (1:3), i tak se ale před reprezentační přestávkou udržel se 13 body na čtvrté příčce o skóre před pátou Olomoucí.
Teď ho čeká papírově snazší soupeř. Dukla nicméně v létě mohutně posílala a zatím se pod novým trenérem Davidem Holoubkem prezentuje sympatickými výkony. Zvládla porazit i Plzeň (2:0) a momentálně je s šesti body jedenáctá.
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, M. Fukala - L. Bartošák, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, S. Petruta - T. Poznar
Sestavy:
R. Matrevičs - D. Kozma, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, N. Cissé, J. Kadák
Náhradníci:
D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Belaník, S. Kanu, Z. Načkebija, C. Nombil
Náhradníci:
B. Diallo, M. Traore, D. Hašek, Š. Šebrle, A. Jágrik, P. Gaszczyk, T. Jedlička, J. Fokam, S. Tijani, M. Ambler, D. Velasquez
