ONLINE: Zlín - Dukla, udrží si nováček formu i po reprezentační přestávce?

Autor: ,
  14:59aktualizováno  14:59
V úvodních sedmi kolech získali 13 bodů a jsou největším překvapením aktuálního ročníku. Zlínští fotbalisté chtějí potvrdit formu i proti Dukle. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Zlína slaví gól do sítě Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Zlín sice naposledy nezvládl utkání na Spartě (1:3), i tak se ale před reprezentační přestávkou udržel se 13 body na čtvrté příčce o skóre před pátou Olomoucí.

Teď ho čeká papírově snazší soupeř. Dukla nicméně v létě mohutně posílala a zatím se pod novým trenérem Davidem Holoubkem prezentuje sympatickými výkony. Zvládla porazit i Plzeň (2:0) a momentálně je s šesti body jedenáctá.

Chance Liga 2025/2026
13. 9. 2025 15:00
Zápas probíhá
Zlín : Dukla 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, M. Fukala - L. Bartošák, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, S. Petruta - T. Poznar
Sestavy:
R. Matrevičs - D. Kozma, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, N. Cissé, J. Kadák
Náhradníci:
D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Belaník, S. Kanu, Z. Načkebija, C. Nombil
Náhradníci:
B. Diallo, M. Traore, D. Hašek, Š. Šebrle, A. Jágrik, P. Gaszczyk, T. Jedlička, J. Fokam, S. Tijani, M. Ambler, D. Velasquez
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.