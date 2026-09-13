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ONLINE: Zlín - Hradec Kr., domácí jsou stále bez bodu. Pomůže odvolání trenéra?

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  14:45aktualizováno  14:45
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Tom Slončík (vpravo) z Hradce Králové stíhá zlínského Michala Fukalu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

V týdnu skončil trenér Bronislav Červenka a už pod vedením sportovního manažera Pavla Hoftycha zkusí zlínští fotbalisté uhrát první body v novém ročníku Chance Ligy. Jejich soupeřem v 8. kole je Hradec Králové, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zlín, který do minulého ročníku vstoupil skvěle, se teď trápí a po sedmi kolech zůstává bez bodu na posledním místě.

Teď ho navíc čeká nepříjemný Hradec Králové, který minulý víkend porazil Spartu a v týdnu remizoval s Plzní.

Chance Liga 2026/2027
13. 9. 2026 15:00
Zlín : Hradec Kr.
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Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Pišoja, J. Štefan, O. Kukučka, K. Penkevics, D. Machalík - D. Šmiga
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Trubač, S. Dancák, V. Darida, D. Ludvíček - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
Náhradníci:
T. Poznar, L. Bartošák, M. Knobloch, T. Ulbrich, D. Grygera, F. Appiah, A. Gaži, S. Petruta, S. Kanu, M. Cupák, M. Toure
Náhradníci:
M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, F. Mielke, R. Abajas
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