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ONLINE: Artis - Bohemians 0:0, ligová dohrávka. Oba týmy cílí na další body

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  17:52aktualizováno  18:00
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David Lischka v dresu Bohemians | foto: Petrášek RadekČTK

Fotbalisté brněnského Artisu hostí v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians, oba celky v soutěži neprohrály od poloviny září. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Brněnský nováček bude v utkání zároveň usilovat o premiérové domácí vítězství v ligové sezoně.

Artis, čtrnáctý tým tabulky, dosud ze šesti zápasů doma získal jen dva body za remízy a naposledy hrál v Brně v sobotu s posledním Zlínem 2:2.

Bohemians v neděli remizovali 0:0 se Spartou a s pěti nerozhodnými výsledky vedou ligovou statistiku. Venku zvítězili v jediném z šesti utkání a získali tam pouze pět z celkových 17 bodů.

V původním termínu 17. října se nehrálo kvůli hromadnému onemocnění v domácím kádru.

Chance Liga 2026/2027
4. 11. 2026 18:00
Zápas probíhá
Artis Brno : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, S. Komljenovic - A. Labík, S. Boháč, A. Alégué, D. Sarapata, Papalelé - E. Ndiaye
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - M. Banda, A. Čermák, S. Obinaja, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
Náhradníci:
Q. Adediran, I. Fomba, V. Perišič, M. Pospíšil, Š. Harazim, J. Borek, T. Stoppen, A. Petrák, A. Carlén, Y. Sanyang, M. Jeřábek
Náhradníci:
B. Sakala, Š. Černý, P. Kareem, V. Zeman, D. Vala, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, L. Krobot, J. Šiman, D. Heidenreich
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