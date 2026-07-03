Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle

Jako první bylo osloveno Táborsko, které ale odmítlo, a tak přišel na řadu Artis, třetí tým uplynulého ročníku druhé nejvyšší soutěže.
„Museli jsme si dát alespoň jeden den na rozmyšlenou, protože to byl opravdu překotný týden, kdy jsme upřímně už nevěřili, že by Táborsko nabídky nevyužilo,“ přidal Kuba.
„Pro ligový fotbal bylo zásadní, aby i za těchto mimořádných okolností zůstala zachována stabilita a integrita profesionálních soutěží. Jsme proto rádi, že se otázku doplnění Chance Ligy podařilo uzavřít rychle a s dostatečným předstihem před startem sezony,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
„Pro kluby, partnery, fanoušky i celé prostředí profesionálního fotbalu je důležité, že přípravy na nový ročník mohou pokračovat s potřebnou jistotou ohledně konečného složení obou soutěží,“ doplnil.
Pokud by ani Artis nepřijal, dostalo by se na Duklu, která skončila poslední a nastalou situace kritizovala. „Výklad LFA je podle stanoviska našich právníků chybný. Jsme přesvědčeni, že podle stávajících pravidel máme v první lize setrvat my,“ tvrdí majitel Matěj Turek a po oznámení, že do první ligy míří Artis, řekl ČTK, že se obrátí na soud.
Kdyby Karviná nepodala odvolání, které následně stáhla, Dukla by se zachránila, jelikož v tu dobu ještě nebyl oficiálně ukončený uplynulý ročník.
„Pro posouzení celé situace je klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen ke dni 22. června 2026, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla Praha. K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony,“ reagoval Bárta.
V první lize tak začne Artis. Úvodní zápas ho bude čekat doma proti Mladé Boleslavi.
Artis prošel před uplynulou sezonou výraznou změnou identity, kdy se mimo jiné měnil název klubu z původního SK Líšeň.
„Při zvažování všech okolností jsme se přiklonili k tomu stěžejnímu, co jsme vlastně deklarovali při samotném vstupu do Líšně s novým majitelem a následně při vzniku nové organizace SK Artis. Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal,“ prohlásil Kuba.
Do nového ročníku nevstoupil Artis špatně, postupně však začal ztrácet a nakonec skončil o bod třetí za Táborskem. V baráži dostal Slovácko a prohrál s ním 1:4 a 0:3.
Z prvoligových týmů narazil v soutěžním utkání ještě na Liberec, který v domácím poháru vyřadil na penalty, a ve stejné soutěži pak začátkem prosince těsně prohrál 1:2 se Spartou – to však byl už zhruba měsíc bez soutěžního utkání kvůli pauze ve druhé lize.
„Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se jí nahoru projít a výzvu přijmout,“ navázal Kuba.
Své domácí zápasy hraje Artis v ShipEx Aréně neboli na stadionu Srbská, který sdílí právě se Zbrojovkou Brno, což by mohl být z hlediska organizace problém.
Los to totiž pochopitelně nezohlednil, a tak hned třikrát dochází k termínové kolizi. Poprvé hned v prvním kole, kdy do Brna kromě zmíněné Mladé Boleslavi přijede také Sparta. Ve stejný víkend pak oba brněnské týmy hrají doma ještě ve 3. a 16. kole.
„Vzhledem k tomu, že Chance Liga pro sezonu 2026/27 již byla rozlosována, nebude se konat nový los soutěže. SK Artis Brno převezme v termínové listině pozici MFK Karviná, zatímco Karviná bude v rámci Chance Národní Ligy pokračovat podle dosavadního programu Artisu,“ vysvětlila LFA.
Mezi danými zápasy Artisu a Zbrojovky tak bude muset být mezera, nejspíš od pátku do neděle.
Brno bude mít dva týmy v nejvyšší soutěži po devadesáti letech, v sezoně 1936/37 v ní figurovaly Židenice a Moravská Slavia.