ONLINE: Artis - Slovácko 1:1, úvodní zápas baráže o udržení v lize, srovnává Marinelli

  18:22aktualizováno  18:43
Druhý zápas baráže o udržení v první fotbalové lize rozehrávají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno se čtrnáctým mužstvem první ligy Slováckem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.
Momentka z úvodního utkání baráže mezi Artisem Brno a Slováckem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Adonija Ouanda ze Slovácka si hlídá míč před soupeře z Artisu Brno v úvodním...
Dvojzápas začíná na stadionu druholigového outsidera, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Artis ve druhé lize skončil o bod třetí, v kádru má zkušené borce jako jsou Quadri Adediran, Radim Breite, Jakub Fulnek, Štěpán Harazim, Vukadin Vukadinovič nebo Dominik Plechatý.

Slovácko se do baráže dostalo přes skupinu o udržení, ve které porazilo jak Duklu, tak Baník, dvě horší mužstva v konečné tabulce.

Baráž se v české lize hraje pošesté, v dosavadních deseti dvojzápasech od sezony 2018/19 vždy uspěl celek z nejvyšší soutěže. V úterý potvrdil roli favorita ostravský Baník, jenž v prvním duelu porazil 3:0 druholigové Táborsko.

FORTUNA:LIGA - Baráž
1. kolo 27. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:1 (1:1)
Góly:
30. Jeřábek
43. Marinelli
Sestavy:
Borek – Plechatý, Štěrba, Čoudek, Jeřábek (C) – Sedlák, Pospíšil – Hamansenya, Fomba, Harazim – Adediran.
Heča – Daníček, Rundić, Stojčevski – Blahút, Tetour, Trávník (C), Ndefe – Havlík – Marinelli, Ouanda.
Náhradníci:
Holý, Kašík – al-Brajkí, al-Mušajfrí, Breite, Samek, Fulnek, Toula, Osei, Švancara, Vukadinović.
Urban – Šviderský, Koscelník, Fiala, Mulder, Krmenčík, Juroška, Horák, Kostadinov, Ndubuisi, Suchan.
Žluté karty:
21. Rundić

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

