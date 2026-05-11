Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

  14:07
Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel Rouček po konzultaci s videoasistentem udělil červenou kartu. A podle pondělního komuniké komise rozhodčích správně.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem Asgerem Sörensenem. | foto: ČTK

Sobotní derby se za stavu 3:2 pro Slavii nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků, rozhodnutí o dalším osudu náleží disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace.

Komise rozhodčích FAČR posuzuje pouze výkony sudích.

„V 57. minutě utkání byl hráč Slavie Chorý správně vyloučen za surovou hru, kdy loktem udeřil do hlavy hráče Sparty Sörensena,“ uvedla komise ve videu k situaci.

Chorý dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně. V nastaveném čase byl mimo hřiště za protesty na lavičce vyloučen také další domácí hráč David Douděra. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík den po utkání oznámil, že oba hráči si už za Slavii nezahrají.

Podle něj byli oba reprezentanti vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu.

O jejich osudu teď bude muset rozhodnout i vedení české reprezentace. Chorý i Douděra jsou vážnými adepty na nominaci na letní mistrovství světa, až do srazu národního týmu koncem května však už neodehrají žádný zápas.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií výjimečně k posouzení jen jednu situaci.

