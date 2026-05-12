Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

  13:46aktualizováno  13:46
Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu musím být,“ pronesl pak před novináři.
Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním disciplinární komise. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Čupr, faktický druhý muž Sparty po majiteli Danielu Křetínském, s novináři mluvil už poté, co na disciplinární komisi vypovídal. Ale v tu chvíli verdikt ještě neznal.

Spartě hrozí za výtržnosti vlastních fanoušků v sobotním derby vysoká pokuta v řádech statisíců.

Proč jste na disciplinárku dorazil?
Protože negativně vnímáme všechny události, které se v sobotu při derby odehrály. Společně s ostatními kluby jsme pracovali spoustu let na tom, abychom zlepšili značku českého fotbalu, první ligy a profesionálního fotbalu celkově. Věnovali jsme tomu obrovskou energii a spoustu úsilí. Teď nebudu mluvit o penězích, ty momentálně nejsou podstatné.

Co je tedy důležité?
To, co se odehrálo, tak jsme se nevrátili na začátek, ale o mnoho roků zpátky. A těm, kteří říkali, že fotbal je místem pro setkání výtržníků, tak jsme nahráli. Za další jsme ostatní mohli odradit od toho, o co jsme léta usilovali. Abychom přilákali tisíce diváků na stadion, abychom přivedli tisíce dětí na hřiště a učili je hrát fotbal. Obávám se, že přesvědčit ty lidi bude velmi obtížné. Ale budeme dál pracovat, abychom důvěru a jméno českému fotbalu vrátili. A dost možná s ještě větším úsilím.

Co od vás komise chtěla slyšet?
Chtěla vědět, jaký je zdravotní stav našeho brankáře Jakuba Surovčíka a jak všechny ty události vnímáme.

Půjde Surovčík večer proti Plzni do brány?
Je krátce po poledni a v tuto chvíli nevíme, jestli bude připraven nastoupit. On sám si přeje, aby do brány mohl co nejdřív. Věřím, že mu to pomůže ty negativní věci, které v sobotu zažil, líp překonat a vstřebat. Věřím, že jeho fyzický stav mu to dovolí.

V době rozhovoru ještě neznáte verdikt komise. Slavia oznámila, že ho bude respektovat a nebude se odvolávat. Jak to máte vy?
Máme to naprosto stejně. Ale verdikt momentálně není důležitý. Důležité je, co jsem zmínil na začátku.

Zase se mluví o tom, aby na stadiony nemohli problémoví fanoušci, které by u vstupu zachytil systém pro rozpoznávaní obličeje a dovnitř by se tak nedostali. Je to ve hře?
Ono to po derby vypadá, že se probudil systém, ale takhle to vůbec není. My s tím přišli jako první už dřív, řešili jsme i další věci jako krevní řečiště. Ale úřad pro ochranu osobních údajů nám to zatrhnul. Je otázka, jestli bude vůle společnosti a vůle legislativní, abychom to mohli spustit.

