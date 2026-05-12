Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Čupr, faktický druhý muž Sparty po majiteli Danielu Křetínském, s novináři mluvil už poté, co na disciplinární komisi vypovídal. Ale v tu chvíli verdikt ještě neznal.
Spartě hrozí za výtržnosti vlastních fanoušků v sobotním derby vysoká pokuta v řádech statisíců.
Proč jste na disciplinárku dorazil?
Protože negativně vnímáme všechny události, které se v sobotu při derby odehrály. Společně s ostatními kluby jsme pracovali spoustu let na tom, abychom zlepšili značku českého fotbalu, první ligy a profesionálního fotbalu celkově. Věnovali jsme tomu obrovskou energii a spoustu úsilí. Teď nebudu mluvit o penězích, ty momentálně nejsou podstatné.
Co je tedy důležité?
To, co se odehrálo, tak jsme se nevrátili na začátek, ale o mnoho roků zpátky. A těm, kteří říkali, že fotbal je místem pro setkání výtržníků, tak jsme nahráli. Za další jsme ostatní mohli odradit od toho, o co jsme léta usilovali. Abychom přilákali tisíce diváků na stadion, abychom přivedli tisíce dětí na hřiště a učili je hrát fotbal. Obávám se, že přesvědčit ty lidi bude velmi obtížné. Ale budeme dál pracovat, abychom důvěru a jméno českému fotbalu vrátili. A dost možná s ještě větším úsilím.
Co od vás komise chtěla slyšet?
Chtěla vědět, jaký je zdravotní stav našeho brankáře Jakuba Surovčíka a jak všechny ty události vnímáme.
Půjde Surovčík večer proti Plzni do brány?
Je krátce po poledni a v tuto chvíli nevíme, jestli bude připraven nastoupit. On sám si přeje, aby do brány mohl co nejdřív. Věřím, že mu to pomůže ty negativní věci, které v sobotu zažil, líp překonat a vstřebat. Věřím, že jeho fyzický stav mu to dovolí.
V době rozhovoru ještě neznáte verdikt komise. Slavia oznámila, že ho bude respektovat a nebude se odvolávat. Jak to máte vy?
Máme to naprosto stejně. Ale verdikt momentálně není důležitý. Důležité je, co jsem zmínil na začátku.
Zase se mluví o tom, aby na stadiony nemohli problémoví fanoušci, které by u vstupu zachytil systém pro rozpoznávaní obličeje a dovnitř by se tak nedostali. Je to ve hře?
Ono to po derby vypadá, že se probudil systém, ale takhle to vůbec není. My s tím přišli jako první už dřív, řešili jsme i další věci jako krevní řečiště. Ale úřad pro ochranu osobních údajů nám to zatrhnul. Je otázka, jestli bude vůle společnosti a vůle legislativní, abychom to mohli spustit.