Disciplinární komise mimořádně zasedá kvůli derby. Jaké padnou tresty?

Disciplinární komise běžně zasedá ve čtvrtek, tolik času však tentokrát nemá. „Jelikož se už od úterý večer hraje vložené kolo, tak v ten den budeme rozhodovat. To je nutné,“ říkal v neděli její předseda Jiří Matzner.
Do sídla Ligové fotbalové asociace na Palmovce krátce před polednem dorazili mimo jiné zástupci obou klubů, slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a sparťanský místopředseda představenstva František Čupr.
„Na disciplinární komisi jdeme s tím, že deset let jsem věřil a byl průkopníkem stadionů bez bariér, bez těžkooděnců, bez psovodů. Pevně jsme věřil tomu, že jsme schopní o tom přesvědčit všechny fanoušky Slavie, že jsme slávistická rodina, že připravíme zábavu na hřiště i v hledišti. Ale v sobotu tohle všechno bylo rozmetáno na kousky,“ pronesl Tvrdík.
„Disciplinární komise chtěla vědět, jaký je zdravotní stav našeho brankáře Jakuba Surovčíka a jak všechny ty události vnímáme,“ přiblížil Čupr, když ze zasedání odcházel. Tou dobou ještě verdikt neznal.
Sparta pak hned večer hraje s Plzní, další den pak Slavia doma s Jabloncem.
Zasedání komise je klíčové i pro situaci v tabulce. Slavii totiž hrozí kontumace, po níž by se jí Sparta přiblížila na rozdíl pěti bodů.
A další možné tresty?
Disciplinární řád kvalifikuje porušení povinností pořadatele v paragrafu 65 Porušení povinností pořádajícího klubu.
Pokud se prokáže, že Slavia nepřijala dostatečná opatření, aby vniknutí fanoušků na hrací plochu a napadení sparťanů zabránila, může ji disciplinární komise potrestat pokutou až do výše 10 milionů korun, uzavřením stadionu či odehráním několika zápasů bez diváků.
„Proti rozhodnutí disciplinární komise se neodvoláme, ať bude jakékoli,“ avizoval dopředu klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „V tomto kontextu přijímáme naši vinu jako klub a musíme za ni nést zodpovědnost. Nebudeme polemizovat o tom, jaká výše trestu má být Slavii udělena.“
Slavii naopak s jistotou nehrozí odečet bodů, ten totiž citovaný paragraf neumožňuje.
Trest si vyslechne také Sparta kvůli chování fanoušků v sektoru hostů, zejména kvůli vhození pyrotechniky na trávník a poničení zařízení na stadionu, což upravuje paragraf 66.