ONLINE: Pardubice - Baník 0:0, dohrávka ze srpna, komu lépe vyjde duel utrápených?

Autor: ,
  18:00
V půlce srpna fotbalisté ostravského Baníku upřednostnili kvalifikaci o evropské poháry a zápas si odložili. Teď páté kolo Chance Ligy v Pardubicích dohrávají. Utkání dvou týmů z dolní poloviny tabulky sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (vpravo) slaví svůj gól s Vojtěchem Sychrou. | foto: ČTK

Domácí jdou do zápasu bez trenéra Davida Střihavky, kterého nové vedení klubu odvolalo po remíze 0:0 v Teplicích. Tým povede staronový kouč Jiří Krejčí, jenž bude kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Nedaří se ale ani Baníku, třetí tým minulé sezony vyhrál jen jednou a je třináctý o pouhé dva body před Pardubicemi, které zůstávají na dně tabulky.

Zápas se měl původně odehrát 17. srpna, Slezané ale požádali o odložení kvůli nadcházejícímu dvojzápasu se slovinským Celje. Baník nakonec do skupiny Konferenční ligy nepostoupil.

Od konce srpna zvítězil v soutěžním utkání jen jednou, když porazil v poháru České Budějovice 3:2. Pardubice zatím na ligovou výhru stále čekají, uspěly jen v MOL Cupu s Českou Lípou a Frýdkem-Místkem na penalty.

Nové vedení Pardubic se tak rozhodlo pro trenérskou výměnu.

Jak se krok osvědčí?

Chance Liga 2025/2026
1. 10. 2025 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Šerák - R. Saarma, D. Šimek, L. Lurvink, R. Mahuta - S. Šimek, J. Řezníček, D. Teah - G. Botos, D. Smékal, V. Patrák
Sestavy:
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, M. Chaluš - M. Havran, O. Kričfaluši, J. Boula, D. Planka - D. Holzer, J. Pira, S. Plavšič
Náhradníci:
K. Vacek, F. Vecheta, J. Trédl, V. Sychra, M. Surzyn, M. Lexa, A. Tanko, Š. Míšek, F. Šancl, S. Bammens, L. Charatišvili
Náhradníci:
T. Zlatohlávek, C. Frýdek, D. Buchta, K. Pojezný, L. Almási, E. Šehič, M. Kubný, P. Kpozo, D. Owusu, A. Bewene
Žluté karty:
6. D. Šimek
Žluté karty:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.