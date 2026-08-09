Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

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  17:00aktualizováno  19:18
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Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po přestávce zásluhou Chaluše srovnat. Domácím však vrátil vedení druhou trefou v utkání Slončík.

Chance Liga 2026/27

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Východočeši porazili nedělního soupeře v lize potřetí za sebou. V nejvyšší soutěži vyhráli doma posedmé v řadě a mají na kontě sedm bodů. Slezané zatím nasbírali tři body, venku vyšli naprázdno po dvou duelech.

První velkou šanci měl Baník, Kubala v 21. minutě z dorážky vysoko přestřelil poloprázdnou bránu. Domácí, kteří se do té doby trápili, byli o chvíli později efektivnější.

Van Buren předal ve vápně míč Slončíkovi a ten se střelou mezi nohama stopera Skyby trefil přesně k tyči. Na gól v nejvyšší soutěži čekal od loňského listopadu.

Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól.

Gól utkání pomohl a hra se otevřela. Domácího brankáře Zadražila prověřili ze střední vzdálenosti Bewene s Kohútem, na druhé straně zkoušel překvapivé nůžky Umar.

Další zásadní moment se však stal až na konci úvodního dějství. Skyba v pozici posledního hráče na polovině fauloval unikajícího Van Burena, sudí Kubečka mu po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu

Ostravský trenér Roman Skuhravý zareagoval třemi poločasovými střídáními a v 53. minutě bylo vyrovnáno. Po Holzerově dlouhém autu se k míči dostal Chaluš a ve skluzu zakončil. V lize skóroval poprvé od března 2024.

Ostravští fotbalisté se radují z gólu Matěje Chaluše.
Královéhradecký David Ludvíček (vlevo) a Vlasij Sinjavskij z Baníku Ostrava
Královéhradecký útočník Mick van Buren se tlačí za míčem v souboji s Jevhenijem Skybou z Baníku Ostrava.
Královéhradecký záložník Tom Slončík slaví se spoluhráči vstřelený gól.
Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól.
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Vzápětí se prosadil Umar, radost mu ale zkazil těsný ofsajd. Devatenáctiletý nigerijský útočník si spravil chuť v 63. minutě, kdy po jeho nabídce před bránu vstřelil Slončík zblízka svůj druhý gól v utkání.

Hradec proti oslabenému soupeři kontroloval hru. V 72. minutě Horák trefil hlavou tyč, Van Burena v další šanci vychytal Jedlička. s Baník po druhé inkasované brance nebyl nebezpečný a nevypracoval si žádnou příležitost.

Hradec vítězstvím zareagoval na čtvrteční domácí porážku 0:1 s Besiktasem.

Chance Liga 2026/27

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Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 17:00
Konec zápasu
Hradec Kr. : Ostrava 2 : 1
(1 : 0)
Góly:
27. T. Slončík, 63. T. Slončík
Góly:
53. M. Chaluš
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta (30. S. Dancák), D. Horák - M. van Buren (90. E. Fernandes Neto), T. Slončík (80. D. Trubač), A. Umar (80. O. Mihálik)
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček (85. D. Gilbert) - A. Bewene, R. Nogha, D. Planka (46. D. Holzer), V. Sinjavskij - M. Kohút (46. V. Škrkoň), F. Kubala (46. A. Traoré), A. Gning (66. A. Musák)
Náhradníci:
Š. Ponikelský, E. Fernandes Neto, L. Kubr, J. Hodek, M. Regža, D. Trubač, M. Vágner, O. Mihálik, S. Dancák, P. Vízek
Náhradníci:
V. Škrkoň, J. Boula, A. Traoré, M. Djačuk, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, M. Frydrych, V. Budinský, K. Pojezný
Žluté karty:
6. M. Valenta
Žluté karty:
55. M. Chaluš, 60.
Červené karty:
Červené karty:
43. J. Skyba

Počet diváků: 7 120

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