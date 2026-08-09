Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Východočeši porazili nedělního soupeře v lize potřetí za sebou. V nejvyšší soutěži vyhráli doma posedmé v řadě a mají na kontě sedm bodů. Slezané zatím nasbírali tři body, venku vyšli naprázdno po dvou duelech.
První velkou šanci měl Baník, Kubala v 21. minutě z dorážky vysoko přestřelil poloprázdnou bránu. Domácí, kteří se do té doby trápili, byli o chvíli později efektivnější.
Van Buren předal ve vápně míč Slončíkovi a ten se střelou mezi nohama stopera Skyby trefil přesně k tyči. Na gól v nejvyšší soutěži čekal od loňského listopadu.
Gól utkání pomohl a hra se otevřela. Domácího brankáře Zadražila prověřili ze střední vzdálenosti Bewene s Kohútem, na druhé straně zkoušel překvapivé nůžky Umar.
Další zásadní moment se však stal až na konci úvodního dějství. Skyba v pozici posledního hráče na polovině fauloval unikajícího Van Burena, sudí Kubečka mu po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu
Ostravský trenér Roman Skuhravý zareagoval třemi poločasovými střídáními a v 53. minutě bylo vyrovnáno. Po Holzerově dlouhém autu se k míči dostal Chaluš a ve skluzu zakončil. V lize skóroval poprvé od března 2024.
Vzápětí se prosadil Umar, radost mu ale zkazil těsný ofsajd. Devatenáctiletý nigerijský útočník si spravil chuť v 63. minutě, kdy po jeho nabídce před bránu vstřelil Slončík zblízka svůj druhý gól v utkání.
Hradec proti oslabenému soupeři kontroloval hru. V 72. minutě Horák trefil hlavou tyč, Van Burena v další šanci vychytal Jedlička. s Baník po druhé inkasované brance nebyl nebezpečný a nevypracoval si žádnou příležitost.
Hradec vítězstvím zareagoval na čtvrteční domácí porážku 0:1 s Besiktasem.
27. T. Slončík, 63. T. Slončík
53. M. Chaluš
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta (30. S. Dancák), D. Horák - M. van Buren (90. E. Fernandes Neto), T. Slončík (80. D. Trubač), A. Umar (80. O. Mihálik)
Š. Ponikelský, E. Fernandes Neto, L. Kubr, J. Hodek, M. Regža, D. Trubač, M. Vágner, O. Mihálik, S. Dancák, P. Vízek
V. Škrkoň, J. Boula, A. Traoré, M. Djačuk, A. Musák, D. Gilbert, V. Jurečka, D. Holzer, M. Frydrych, V. Budinský, K. Pojezný
6. M. Valenta
55. M. Chaluš, 60.
43. J. Skyba
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