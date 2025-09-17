Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Od úterý je jasné, že celou situaci bude řešit disciplinární komise LFA i etická komise FAČR. A obě budou mít pochopitelně k dispozici i záběry z kamery ze stadionu, které se redakci iDNES.cz podařilo získat.
Není z nich sice patrné, co se dělo uvnitř kabiny, je na nich však vidět, že Priske i se zápisníkem v ruce vstupuje do kabiny rozhodčích v čase 20:56,30. Zhruba o minutu později do ní vchází také sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou, ten však po několika vteřinách odchází. Priske kabinu opouští v čase 20:59,06, tedy zhruba po dvou a půl minutách.
Nastalou situaci, která se v českém fotbale hodně řeší, odstartovalo pondělní vyjádření sudího Jana Beneše, který pro server iSport.cz. Priskeho návštěvu potvrdil.
„Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil.
Priskeho měl zároveň nadávkou „Fuck off, Priske!“ počastovat právě Sabou, který o poločase viděl červenou kartu za napadení brankáře Vindahla. Těžko říct, zda to bylo ve chvíli, kdy krátce nakoukl do kabiny rozhodčích.
V úterý následně Ligová fotbalová asociace LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, oznámila, že kvůli návštěvě podává podnět k disciplinární komisi, která se bude pochopitelně zabývat i chováním Saboua – klub mu už mezitím zakázal vstup na lavičku.
„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) považuje návštěvu trenéra Priskeho za porušení platných předpisů FAČR, jak ze strany rozhodčího utkání, tak ze strany trenéra,“ odsoudila LFA.
Kromě disciplinární komise, která zasedá tradičně ve čtvrtek, podala LFA podnět i etické komisi, což učinila také Fotbalová asociace České republiky (FAČR).
„David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR,“ informovala asociace v úterý.
Zmíněné ustanovení hovoří o tom, že rozhodčí smí „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou.“
Disciplinární přečin porušení kodexu rozhodčích má sankci až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky. Což hrozí právě Benešovi, který pochybil tím, že Priskeho do kabiny vpustil a skutečnost neuvedl do zápisu či ji nenahlásil komisi rozhodčích, o čemž zároveň hovoří sám kodex v odstavci 5.
„V případě pokusu o kontakt jakýmkoliv funkcionářem, hráčem či členem realizačního týmu klubu nad rámec povoleného kontaktu v odst. 3 a 4, je rozhodčí povinen tuto skutečnost podrobně zapsat do zápisu o utkání a neprodleně oznámit Komisi rozhodčích FAČR.“
Naopak Priske se provinit vůbec nemusel, do kabiny rozhodčích totiž vstoupil s Benešovým souhlasem – alespoň dle slov samotného sudího.
„Organizátor utkání je povinen neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly,“ stojí v soutěžním řádu.