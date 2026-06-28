Karviná stáhla odvolání a zamíří do druhé ligy. Kdo ji nahradí mezi elitou?

Jako první o tom informoval server inFotbal, záhy následovalo oficiální potvrzení od Ligové fotbalové asociace.
„Ligová fotbalová asociace si tohoto kroku váží a oceňuje jej jako odpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které pomáhá přispět ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň zohledňuje širší zájem českého fotbalu, včetně ochrany postavení českých klubů v evropských soutěžích a jejich národního koeficientu,“ stojí v prohlášení.
„LFA zároveň bere na vědomí stanovisko klubu, že tento krok nepředstavuje přiznání viny ani souhlas se závěry obsaženými v rozhodnutí Etické komise FAČR. Posouzení celé věci, včetně případné odpovědnosti jednotlivých subjektů, zůstává výhradně v kompetenci příslušných orgánů FAČR,“ doplnilo vedení soutěže.
Kdyby se Karviná neodvolala, zůstala by v první lize Dukla - ta teď ale bude případně oslovena až jako třetí, jelikož už byl mezitím nalosován nový ročník, Karviná v něm figuruje a Pražané definitivně sestoupili.
První dostane možnost zahrát si nejvyšší soutěž Táborsko, po něm případně ještě Artis Brno, tedy dva účastníci baráže.
„První liga je pro šestnáct vyvolených. To se neodmítá, ale zároveň je to cesta na popravu. Už teď vlastně není čas se vůbec připravit. Není to jen o hráčích A týmu, ale o celém klubu i tom, co by případný rok v lize pro něj znamenal,“ říkal před pár dny Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska, které by nejspíš muselo hrát v azylu v Českých Budějovicích.
Účast však podle kuloárních informací Táborsko zvažuje, Artis pak o postup má obrovský zájem a ligu chce hrát.
„Ligová fotbalová asociace nyní vyčká na stanoviska oslovených klubů. O dalším postupu a finálním složení profesionálních soutěží pro sezonu 2026/27 bude veřejnost informovat bezprostředně poté, co bude celý proces uzavřen,“ přiblížila LFA.
Karviná byla vyloučená za zapojení do korupční aféry, rozhodnutí však bylo nepravomocné a odvolání vyvolalo řadu obav nejenom z hlediska organizace. Nebylo totiž pravděpodobné, že by Odvolací komise rozhodla do startu nového ročníku.
Pokud by v jeho průběhu trest potvrdila, či dokonce zvýšila, liga by se musela dohrát s 15 týmy, což by byl nejen pro vedení soutěže problém. Karviná by tak musela doufat, že Odvolací komise její trest zruší, případně zmírní na odečet bodů.
„Je to pro nás komplikace,“ říkal po losu nadcházejícího ročníku výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta.
Teď je prakticky jasné, že se nic takového řešit nebude.
Další komplikací byla možná ztráta jednoho účastníka v evropských pohárech, kam se Karviná kvalifikovala díky vítězství v MOL Cupu a měla hrát závěrečné předkolo Evropské ligy.
UEFA zatím nerozhodla, jak k její účasti přistoupí, ale očekává se, že ji vyloučí. Stažením odvolání by se však měla zvýšit šance, že ji bude moct nahradit Jablonec, tedy pátý celek minulého ročníku, Plzeň s Hradcem se posunou výš a místo nepropadne.