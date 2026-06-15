Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

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  21:39aktualizováno  21:57
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Fotbalová Karviná byla za zapojení do korupční kauzy vyloučena z první ligy, navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Její šéf, Jan Wolf, zaplatí tři miliony a 12 let nesmí působit ve fotbale. V pondělí večer o tom rozhodla etická komise. Karviná se může proti verdiktu odvolat.
Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné...
Olomoucký záložník Michal Beran vyváží míč před Ousmanem Condém z Karviné.
Filip Prebsl z Karviné (vlevo) v hlavičkovém souboji s olomouckým Václavem...
Ousmane Condé z Karviné obchází s míčem olomouckého Louise Lurvinka.
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„K případu členského klubu MFK Karviná Etická komise FAČR rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži,“ vysvětlila komise.

„V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí,“ doplnila.

Pokud bude Karviná opravdu přeřazená do druhé ligy, takřka s jistotou přijde o místo v Konferenční lize, které si vybojovala triumfem v domácím poháru.

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

„Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost,“ říkal bezprostředně po finále kouč Marek Jarolím.

Z verdiktu by mohla těžit také Dukla, která sestoupila. Pokud se Karviná s Wolfem proti verdiktu neodvolají, na což mají pět dnů, bude platit. A jelikož sezona bude formálně ukončena až 22. června, tedy za týden, Dukla se zachrání.

Pokud se nicméně Karviná odvolá a verdikt bude potvrzen až později, odehraje se příští ročník první ligy s patnácti účastníky.

Karviná byla do korupční aféry, která vypukla letos v březnu, zapojená přes primátora Wolfa, jenž je zároveň šéfem klubu.

Wolf prý mimo jiné ovlivnil zápas s Českými Budějovicemi v březnu 2024 a také měl nabídnout úplatek ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu.

Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.

Před barážovým dvojutkáním s Vyškovem pak údajně Wolf učinil podobnou nabídku kapitánu Vyškova Filipu Štěpánkovi.

„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohradila se Karviná proti podezřením.

V rámci korupční kauzy bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.

Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20.000 korun do 140.000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše.

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Témata: MFK Karviná, komise

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