Komise vyloučila Karvinou z první ligy. Tým se může odvolat, trest zná i primátor Wolf

„K případu členského klubu MFK Karviná Etická komise FAČR rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži,“ vysvětlila komise.
„V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí,“ doplnila.
Pokud bude Karviná opravdu přeřazená do druhé ligy, takřka s jistotou přijde o místo v Konferenční lize, které si vybojovala triumfem v domácím poháru.
„Dlouho jsem se koncentroval jen na finále, ale pak už na mě dolehly i myšlenky na budoucnost,“ říkal bezprostředně po finále kouč Marek Jarolím.
Z verdiktu by mohla těžit také Dukla, která sestoupila. Pokud se Karviná s Wolfem proti verdiktu neodvolají, na což mají pět dnů, bude platit. A jelikož sezona bude formálně ukončena až 22. června, tedy za týden, Dukla se zachrání.
Pokud se nicméně Karviná odvolá a verdikt bude potvrzen až později, odehraje se příští ročník první ligy s patnácti účastníky.
Karviná byla do korupční aféry, která vypukla letos v březnu, zapojená přes primátora Wolfa, jenž je zároveň šéfem klubu.
Wolf prý mimo jiné ovlivnil zápas s Českými Budějovicemi v březnu 2024 a také měl nabídnout úplatek ve výši sto tisíc korun budějovickému hráči Samuelu Šigutovi a příslibem přestupu.
Karviná tehdy byla poslední a souseda v tabulce porazila 2:1 gólem ze sporné penalty v nastaveném čase.
Před barážovým dvojutkáním s Vyškovem pak údajně Wolf učinil podobnou nabídku kapitánu Vyškova Filipu Štěpánkovi.
„V této souvislosti je zároveň nutné posuzovat případné jednání konkrétních osob individuálně a bez automatického přičítání jejich odpovědnosti klubu jako právnické osobě,“ ohradila se Karviná proti podezřením.
V rámci korupční kauzy bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.
Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20.000 korun do 140.000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše.