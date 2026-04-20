Červená pro Mbodjiho správně. Komise rozhodčích řešila i situace z Olomouce

Černý původně nechal hru běžet, při nejbližším přerušení však dostal pokyn od asistenta u videa a následně si šel zákrok prohlédnout k monitoru.
Z opakovaných záběrů bylo zřejmé, že Mbodji unikajícího Trubače, který by jinak šel sám na bránu, přistrčil a pak mu ještě zezadu zavadil o nohu.
„Mbodji zezadu kopl do nohy Trubače a tím způsobil jeho pád. Protože se jednalo o zjevnou brankovou možnost, hráč byl správně vyloučen,“ řekla komise.
Po následném přímém kopu trefil Darida ruku Prekopa, za což Černý opět po kontrole u videa nařídil penaltu. Za následné protesty, respektive za zdržování navázání hry, byl poté vyloučen hostující kapitán Bořil. Ten prý sudímu po vyloučení ještě řekl: „Počkej uvnitř!“
Ani k jednomu z těchto momentů se však komise rozhodčích nevyjádřila. Bořilovo chování musí vyhodnotit především disciplinární komise – nad rámec standardního jednozápasového trestu za dvě žluté karty mu každopádně hrozí i vyšší trest.
Buď dva až šest týdnů za nesportovní chování vůči delegované osobě, nebo, pokud disciplinární komise jeho chování kategorizuje jako vyhrožování, tři týdny až devět měsíců. V prvním případě navíc může vyfasovat pokutu až 100 tisíc korun, ve druhém dokonce čtvrt milionu.
Slavia nakonec v Hradci prohrála 1:2.
Penalta pro Olomouc i vyloučení Vaška správně
Další dvě situace, které komise veřejně okomentovala, se udály ve vypjatém utkání Olomouce se Slováckem (2:1), kde šel hned pětkrát do akce VAR.
Poprvé to bylo při červené pro Barátha, pak pro změnu při zrušení vyloučení Koutného. Komise ale řešila až třetí okamžik – to když Vaško rukou zablokoval Baráthovu střelu mířící před bránu. I tady muselo sudímu Starému pomoct video.
„Správně nařízený pokutový kop za hru rukou. Vaško měl ruku při střele na branku od těla. Předcházel tomu souboj olomouckého Klimenta se Suchanem, kdy Kliment je u míče dřív, zahraje ho, Suchan jej kopne do nohy a následně ho Kliment nezaviněně kopne do hlavy. O přestupek se nejednalo,“ odmítla zároveň komise reklamace faulu v zárodku celé akce.
Vaško každopádně ze situace vyvázl bez osobního trestu.
Tomu se ale nevyhnul v závěru utkání, kde nataženou nohou kopl ve vlastním vápně do hlavy Ghaliho. Původně dostal žlutou kartu a byla nařízena penalta, jenže VAR odhalil, že Ghali stál v ofsajdu. Vaško nakonec za zákrok viděl červenou.
„Asi nerozumím ofsajdovým situacím. Když je to dvoumetrový ofsajd a my z toho dostaneme druhou červenou kartu,“ vyjádřil se po utkání hostující kouč Roman Skuhravý.
„Jednalo se o surovou hru a byla správně udělena červená karta. V tomto případě byla udělena za charakter přestupku a předchozí ofsajd na to neměl vliv,“ vysvětlila komise.
Podle ní nechyboval ani sudí Rouček v sobotním utkání Liberce s Mladou Boleslaví (0:0).
Soliu šel do souboje o balon, u nějž byl jako první, ale poté nepříjemně došlápl na soupeřovu nohu, za což dostal žlutou kartu.
„I když se jednalo o hraniční situaci, dle našeho názoru se o surovou hru nejednalo a žlutá karta byla za tento bezohledný zákrok udělena správně,“ sdělila komise.
Ta se tradičně vyjadřuje ke čtyřem momentů uplynulého kola, které jí vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.