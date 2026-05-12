ONLINE: Slovácko - Baník, hosté se chtějí odlepit od posledního místa

  17:22
Fotbalisté ostravského Baníku zůstávají na posledním místě tabulky Chance Ligy. Ve třetím nadstavbovém kole hrají na půdě čtrnáctého Slovácka, zápas má výkop v 17.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ostravský brankář Martin Jedlička a útočník Slovácka Pavel Juroška v akci během vzájemného zápasu. | foto: ČTK

Baník zatím v nadstavbě uhrál jeden bod a má jich stejně jako Dukla, v její prospěch však hovoří lepší postavení po základní části. Dukla souběžně s Baníkem hraje v Boleslavi.

Slovácko o víkendu právě Duklu porazilo, díky čemuž se odpoutalo od ní i od Baníku na čtyři body.

Chance Liga 2025/2026
12. 5. 2026 17:30
Zápas probíhá
Slovácko : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Heča - A. Stojčevski, T. Huk, V. Daníček - P. Blahút, M. Trávník, T. Kostadinov, G. Ndefe - . Ouanda, M. Havlík, J. Suchan
Sestavy:
M. Jedlička - M. Chaluš, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, J. Boula, A. Musák, D. Holzer - M. Rusnák, A. Gning, S. Plavšič
Náhradníci:
M. Koscelník, M. Krmenčík, M. Rundič, A. Urban, J. Mulder, A. Marinelli, P. Juroška, A. Fiala, M. Šviderský, P. Ndubuisi
Náhradníci:
V. Jurečka, V. Budinský, D. Buchta, P. Ortíz, D. Planka, D. Owusu, J. Pira, L. Almási, V. Sinjavskij, F. Šancl, M. Havran
