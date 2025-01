Budějovice v přípravě vyhrály, dvakrát pálil Ondrášek. Uspěl Jablonec či Hradec

Kapitán Dynama byl na začátku přípravy přeřazen do rezervního týmu. S návratem starého vedení i trenérů však byl Ondrášek povolán zpátky. Jedním gólem přispěl k výhře nad Soběslaví (4:0) a v úterý dal dvě branky druholigovému Táborsku.

„Výhra je kladný bod do atmosféry v kabině. Kvalitní příprava, musím říci, že Táborsko je opravdu dobré mužstvo. Důraz jsme dávali na první poločas, kde byla vidět spousta dobrých věcí. Vyjma tedy začátku, kdy jsme zaspali, špatná koncentrace. Jsme spokojeni,“ řekl trenér Jiří Lerch klubovému webu.

Teplice nasadily do utkání zimní Tipsport ligy béčko a podlehly 1:2 druholigové Chrudimi, která obhajuje vítězství v soutěži.

Třetí přípravný duel Ostravy na herním soustředění v Turecku skončil remízou. S ukrajinskou Poltavou hrál Baník 1:1, jeho gól vstřelil Kubala. „Byl to pro nás takový kondiční trénink, protože kluci odehráli druhý zápas ve třech dnech, většina z nich celých 90 minut. Fotbalovost chyběla, absolvovali utkání ve velké únavě. Věřím, že se nám to v sezoně vrátí,“ zhodnotil v Beleku trenér Pavel Hapal pro klubovou televizi.

Druhá část týmu později nastoupila proti Koroně Kielce a polskému týmu podlehla 1:3, což je pro Baník první porážka na soustředění.

Pražští Bohemians 1905 zvládli i své druhé vystoupení na soustředění. V Side po gólech Křapky a Hilála porazili polské Niepolomice 2:0. Naopak Karviná v Antalyi podlehla Gdaňsku 3:4.

Další tři týmy byly v Turecku úspěšné. Olomouc zdolala srbskou Mladost Lučani 3:1, z posil jednou skóroval litevský reprezentant Dolžnikov. Hradec Králové porazil bulharské Kardžali 3:0 a Jablonec maďarské Kecskeméti 2:1. Skóre otevřel Ševčík, který opustil pražskou Slavii a zapojil se do přípravy Severočechů. Kluby dolaďují podmínky jeho působení na Střelnici.

„Zápas neměl takovou úroveň a kvalitu jako s Hirošimou (1:1), ale to je asi pochopitelné. I my jsme dnes nastoupili v sestavě, v níž někteří hráči spolu nebyli zvyklí nastupovat. Jsem rád, že se nám po zranění vracejí další hráči. Martinec si připsal půlhodinku, hrát mohl už i Chramosta. I hráči, kteří dorazili později, odehráli větší část utkání. Jsou to věci, které potřebujeme,“ citoval jablonecký web trenéra Luboše Kozla.

Slovácko v Chorvatsku podlehlo Sarajevu 0:1. Pardubice odehrály první duel na soustředění ve španělské Marbelle a s dánským Aarhusem prohrály vysoko 0:4. V základní sestavě už nastoupil brankář Vorel, který přišel na hostování ze Sparty.

Soustředění

FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 2:3 (1:2) Góly:

1. Nečas

64. Hais Góly:

22. Ondrášek

25. Ondrášek

84. Artemovych Sestavy:

Daniel Kerl –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Novák, Bláha, Barac, Šplíchal, Rataj, Nečas, Heppner, Kateřiňák, Dordić, Nikl Sestavy:

Andrew –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Křižan, Adediran, Polanský, Ekpai, Osmančík, Ondrášek, Hubínek, Berberi, Havelka, Kone Náhradníci:

Dominik Kerl –⁠⁠⁠⁠ Varačka, Plachý, Soliu, Polyák, Kopáček, Hák, Brabec, Hais Náhradníci:

Janáček –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Skalák, Němeček, Krch, Tischler, Hora, Artymovych, Ogiomade, Zajíc

FK Jablonec FK Jablonec : Kecskeméti TE 2:1 (0:0) Góly:

53. Ševčík

87. Suchan Góly:

82. Vattay Sestavy:

Mihelak – Hurtado, Tekijaški, Štěpánek, Beran, Vakho, Souček, Kanakimana, Ševčík, Hollý, Jawo Sestavy:

Kersák – Lukács, Bocskay, Karona, Berki, Belényesi, Botka, Driton, Zsótér, Katona, Zeke

Korona Kielce : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 3:1 (1:0) Góly:

45+3. Fornalczyk

57. Dalmau

67. Bąk Góly:

80. Rigo Sestavy:



1. poločas: Mamla – Blanik, Fornalczyk, Nono, Pieczek, Resta, Šikavka, Smolarczyk (43. Konstantyn), Strzeboński, Trojak, Zwoźny.



2. poločas: Zwoźny (62. Długosz) – Trojak, Resta (62. Kamiński), Pięczek (62. Ciszek), Konstantyn, Strzeboński (83. Hańćko), Nagamacu, Remacle, Bąk, Dalmau. Sestavy:

Trefil – Měkota, Chaluš, Pojezný – Juroška, Boula (46. Rigo), Kohút, Kpozo – Ewerton (46. Nogha), Látal, Owusu (46. Buchta). Náhradníci:

Náhradníci:

Gergela – Kubala, Munksgaard.

FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : FK Vorskla Poltava 1:1 (1:1) Góly:

32. Kubala Góly:

12. Kulač Sestavy:

Holec (46. Kubný) – Munksgaard, Fukala, Lischka, Holzer – Šudák (85. Nogha), Zlatohlávek, Grygar, Komljenovič, Fomba – Kubala (46. Prekop). Sestavy:

Domolega – Avdyli, Bacula, Chrypčuk, Kulač, Malyš, Mjakuško, Ndukve, Pavljuk, Perduta, Salabaj. Náhradníci:

Měkota, Látal. Náhradníci:

Čeljadin, Guček, Iyede, Kane, Něstěrenko, Ostrovskyj, Skjyar. Žluté karty:

37. Grygar, 70. Zlatohlávek Žluté karty:

19. ?, 44. ? Rozhodčí: Świerzcek – Mucha, Kasprzyk (POL)

Bohemians Bohemians : MKS Puszcza Niepołomice 2:0 (0:0) Góly:

76. Křapka

79. Yusuf Góly:

Sestavy:



1. poločas: Šiman – Kadlec, Jindřišek, Matoušek, Novák, Dostál, Vala, Kovařík, Pleštil (30. Zeman), Petrák, Černý.



2. poločas: Frühwald – Křapka, Hůlka, Vondra – Kareem, Novák (65. Černý), Čermák, Shejbal – Drchal, Yusuf, Zeman. Sestavy:

Perchel – Ioan, Sołowiej, Szymonowicz (46. Mroziński), Siplak – Jakuba, Craiun – Cholewiak, Klimek, Abramowicz (78. Pieprzyca) – Kosidis (60. Radeczki) Náhradníci:

Náhradníci:

Komar – Sendor, Stec, testovaný hráč. Žluté karty:

27. Vala, 58. Vondra Žluté karty:

Rozhodčí: Pazdecki – Lisowski, Janawa

Lechia Gdańsk : MFK Karviná MFK Karviná 4:3 (2:2) Góly:

22. Chlan

43. Pllana

56. Bobček

75. Bobček Góly:

2. Vinícius

27. Šigut

82. Ayaosi Sestavy:

Weirauch – Piła, Pllana, Olsson, Kałahur, D ́Arrigo (46. Wendt), Neugebauer (59. Kapić), Carenko, Mena, Chlan (62. Sezonienko), Vjunnyk (46. Bobček) Sestavy:

Lapeš (64. Neuman) – Tomič (22. Raspopović), Boháč (64. Krčík), Endl, Fleišman – Čavoš, Planka (64. Ayaosi) – Samko (64. Vallo), Bužek (64. Bergqvist), Šigut (64. Singhateh) – Vinicius (64. Vecheta). Náhradníci:

Bobček, Wendt, Kapić, Sezonienko Náhradníci:

Mrózek – Drobek, Ražnatović, Zedníček Červené karty:

Červené karty:

50.

FK Mladost Lučani : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 1:3 (0:1) Góly:

76. Ćirić Góly:

35. Mikulenka

61. Dolžnikov

71. Leibl Sestavy:

I. pol.: Stamenković – Andrić, Ćirković, Leković – Varjačić, Ljubomirac, Pejić, Jojić, Udovičić – Bondžulić, Friday.

II. pol.: Savić – Milošević, Divac, Marinković, Krsmanović – Alempijević, Ćirić, Obučina, Vučićević – Načić, Zec Sestavy:

Koutný (46. Stoppen) – Hadaš (65. Slavíček), Pokorný (65. Sylla), Elbel (65. Leibl), Sláma (65. Chvátal) – Breite (65. Kreida), Spáčil (46. Langer) – Navrátil (46. Sýkora), Zorvan (65. Israel), Šíp (46. Dolžnikov) – Mikulenka (65. Muritala) Náhradníci:

Joksimović, Žunić, Bodganović, Sainović Náhradníci:

Moses

FC Hradec Králové FC Hradec Králové : Arda Kardžali 3:0 (1:0) Góly:

33. Petrášek

71. Mihálik

73. Čmelík Góly:

Sestavy:

Zadražil – Čihák (46. Klíma), Petrášek (77. Holovackij), Spáčil (77. Heidenreich), Juliš (46. Harazim), Kodeš (46. Samek), Kučera (46. Dancák), Horák (65. Čech), Vlkanova (77. Jurčenko), Gríger (46. Čmelík), Pilař (46. Mihálik) Sestavy:

Gospodinov (67. Nedělčev) – Velev, Felix, Vijački, Tilev, Akintola, Jusein, Conev, Statev, Ivanov, Offor Náhradníci:

Vágner, Vízek – Čech, Harazim, Heidenreich, Hlaváč, Holovackij, Klíma, Čmelík, Dancák, Samek, Jurčenko, Mihálik. Náhradníci:

Žluté karty:

44. Kodeš Žluté karty:

Rozhodčí: K. Arys – M. Arys, Koziel

FK Sarajevo : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:0 (0:0) Góly:

71. Guliashvili Góly:

Sestavy:

Rockov – Čelik, Soldo, Jatta, Unušič, Pavčič, Mujkič, Mehmedovič, Mustafič, Kyeremeh, Tiro Sestavy:

Borek, Stojchevski, Hofmann, Kudela, Beran, Kozák, Miškovič, Krmenčík, Kvasina, Daníček, Sinyavskiy

Tipsport liga