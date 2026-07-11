Sparta dala tři góly Japoncům, debakl Bohemians, Baník má remízu a prohru

Sparta proti devátému týmu minulé sezony japonské ligy od úvodu dominovala. Ve 14. minutě po Karabcově přihrávce otevřel skóre Kuol, v 37. minutě s přispěním soupeřovy teče zvýšil Haraslín. V 65. minutě pak vystihl gólmanovu rozehrávku střídající Singhateh a upravil na 3:0.
Český vicemistr po úvodní výhře 4:1 nad Opavou zvítězil i v druhém přípravném duelu o tři branky.užení.
Bohemians na úvod přípravy zdolali Táborsko, první utkání v Polsku jim ale hrubě nevyšlo. Na tamního šampiona nestačili, v obou poločasech dostali dvě branky. Za Pražany ještě nenastoupila nejnovější posila bývalý český reprezentant Václav Pilař.
Baník si na závěr soustředění v Opalenici naplánoval dva zápasy za den. Před polednem Slezané hráli s Plockem a s osmým týmem minulé sezony polské ligy se rozešli smírně. Ostrava po přestávce dvěma slepenými brankami Abdallaha Gninga otočila stav, soupeř ale dalekonosnou ranou srovnal.
V druhém duelu proti Legnici nasadil trenér Baníku Roman Skuhravý odlišnou jedenáctku. Slezany poslal do vedení krátce po změně stran Filip Šancl, ale druholigový polský celek skóre v rozmezí šesti minut otočil.
„Mám z obou zápasů obrovskou spoustu informací o tom, jak se hráči chovají ve velké únavě, jakým způsobem se posouváme ve věcech, na kterých jsme pracovali. Nevyhráli jsme dnes ani jedno utkání, ale v obou zápasech jsme nebyli horší, což je pro mě důležité,“ řekl klubovému webu Skuhravý.
Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v Rakousku překvapivě podlehl druholigovému Lieferingu. Jediný gól Severočechů dala posila Hugo Ahl.
„Výsledek je nepříznivý, takže spokojeni být nemůžeme. Celý druhý poločas jsme se snažili vstřelit gól, což se nám nepodařilo. V závěru soupeř z ojedinělé šance dal na 1:2 a třetí gól jsme dostali v nastavení. Náš problém je zakončení a finální fáze. To je hlavní důvod, proč jsme dnes prohráli,“ řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.
Slovácko na závěr kempu ve Slovinsku s finalistou uplynulého ročníku Maďarského poháru prohrávalo 1:3, v závěru ale srovnalo. Nejprve proměnil penaltu Alan Marinelli a poté se na zadní tyči prosadila nová tvář celku z Uherského Hradiště Artur Dolžnikov.
„Velmi dobrý zápas ve velkém vedru. Oba týmy podaly vyspělé výkony. Jsem rád, že i když jsme se dostali do stavu 1:3, kluci pokračovali v naší hře a přišla odměna v podobě vyrovnání,“ řekl klubové televizi nový trenér Slovácka Jan Jelínek.
Mladá Boleslav si s přehledem poradila s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do nejvyšší soutěže. V první půli se prosadili z dorážky David Kozel a obloučkem přes gólmana Jiří Klíma, v závěru pak Roman Teterja.
Nový ročník první ligy začne za dva týdny.
41. Juroška
74. Marinelli
84. Dolžnikov
31. Doplníme
67. Doplníme
72. Doplníme
Urban – Ndefe (46. Paul), Kostadinov (61. Trávník), Stojčevski (61. Kosek), Blahút (61. Šviderský) – Sosseh (46. Hruška), Horský (61. Puškáč), Král (71. Behiratche), Havlík (46. Marinelli) – Štěpánek (46. Slončík), Juroška (46. Dolžnikov)
Gundel Takács – Mauricio, Borsos, Garat, Peraza Silva, Csonka, Szendrei, Amato, Skribek, Kiss Alfonso, Maxsuell
Halouska, Slončík, Behiratche, Kosek, Ndubuisi, Šviderský, Hruška, Trávník, Dolžnikov, Marinelli, Puškáč
Vera, Rozsa, Chukwudi, Maigana, Babos, Petrok, Lopez, Madaki, Santos Tchicamboud, Henrique, Richards, Teixeira
19. Matjašec
86. Grudzinskas
89. Chakuchichi
21. Ahl
Kukučka – Cedidla, Sobol, Souček (Pavlović) – Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) – Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Malenšek).
Hanuš, Mihelak – Tekijaški, Čanturišvili, Sláma, Novák.
11. Kozubal
35. Ishak
83. Szymczak
90. Szymczak
Lis – Pereira, Mońkam, Yegbe, Gurgul – Wålemark, Murawski, Kozubal, Palma – Rodríguez – Ishak (C).
Frühwald (46. Reichl) – Havel (46. Vala), Lischka (70. Tichý), Kadlec – Kareem, Smrž (77. Šurýn), Sakala (70. Banda), Kovařík (46. Černý) – Matoušek (46. Zeman) – Almási (70. Mikuda), Krobot (46. Mirvald).
Mrozek, Pruchniewski – Gummy, Moutinho, Janyszka, Skrzypczak, Thórdarson, Jagiello, Delikat, Bengtsson, Szymczak, Bartczak, Chejdysz, Kowalski, Stankiewicz.
Reichl – Zeman, Banda, Tichý, Vala, Mirvald, Mikuda, Černý, Šurýn.
4. Šporar
Markovič – Halinský, N'Gussen, Mbodji – Isife, Diakité, Mubarak, Labík – Kačor, Šturm (C), Ouanda.
Takáč – Pokorný, Wimmer, Barseghyan, Bajrić, Yirajang, Medveděv, Mustafić, Cruz, Matsuoka, Šporar (C).
Domchak, Konečný, Sanyang, Kohout, Jelínek, Kolísek, Rajnoha.
Popović, Kozlovský, Ibrahim, Marković, Zuberu, Tomaško, Hofstadter, Maroš, Griger, Ihnatenko, Ofori.
36. Hamulić
78. Pomorski
60. Gning
63. Owusu
1. poločas: Burek, Flis, Kamiński, Haglind-Sangré, Rogelj, Gallapeni, Savidis, Pacheco, Kobacki, Jiménez, Hamulić
2. poločas: Burek, Karamarko, Wieckowski, Misiak, Hiszpański, Kun, Pomorski, Radwański, Kuchko, Król, Sekulski
Jedlička (55. Hrubý) – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Musák, Boula, Kubala (46. Havran), Holzer – Škrkoň (46. Owusu), Gning
Hrubý, Havran, Owusu
17. Haglind-Sangré
20. Kozel
45. Klíma
85. Teterja
Vorel (46. Floder) – Zachoval (60. Jinoch), Králik (46. Donát), Karafiát (46. Harušťák), Hybš (46. Kolář) – Macek, Kozel (46. Langhamer) – Solomon (46. Teterja), Zíka (46. Penner), Šubert (46. Kolářík) – Klíma (46. Buryán).
Pastornický (46. Kubný) – Plachý, Poturnay, Slouk, Heppner (82. Pascal) – Bláha, Barac (80. Rezek) – Hruška (60. Pawlik), Zeronik (71. Rataj), Abraham (54. Juzvak) – Matějka
Martykán, Hájek, Beneth
Rozhodčí: Kubečka – Louda, Raška
Počet diváků: 210
60. Stanclík
66. Stanclík
55. Šancl
Naroźny (61. Sinecki) – Grudziński, Bochnak, Jovičič, Mazur, Maliszewski, Cordoba, Hajda, Petrović, Mansfeld, Antonik
Budinský – Kmeť, Chaluš, Pojezný, Dvořáček, Buchta, Frýdl, Šancl, Sinjavskij, Jurečka, Pira
Sinecki, Serafin, Fučak, Umnicki, Norlin, Stanclik, Žur, Letniowski, Diallo, Herbut, Michaleczko, Szymoniak
Hrubý, Havran, Owusu
84. Chaluš
14. Kuol (Karabec)
37. Haraslín
65. Singateh
1. poločas: Hegyi – Kadeřábek, Sorensen, Vitályos, Ryneš – Mannsverk – Kuol, Karabec, Hollý (C), Haraslín – Vojta.
2. poločas: Hegyi – Suchomel, Ševínský, Sorensen (63. Pech), Mercado – Mannsverk (63. Eneme) – Kuol (63. Grimaldo), Karabec (63. Moudrý), Irving, Haraslín (63. Alcócer) – Singateh (C).
Zajac – Říha, M. Kotíšek, Azaka.