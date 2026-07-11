Sparta dala tři góly Japoncům, debakl Bohemians, Baník má remízu a prohru

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  17:33aktualizováno  17:33
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Fotbalisté Bohemians oslavují vítězství nad Spartou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparťanští fotbalisté v přípravě vyhráli i druhý zápas, na soustředění v Německu porazili Gambu Osaka 3:0. Bohemians na soustředění v Polsku utrpěli debakl 0:4 s Lechem Poznaň. Baník Ostrava tamtéž remizoval s Wislou Plock 2:2 a následně podlehl Legnici 1:2. Jablonec překvapivě prohrál s druholigovým rakouským Lieferingem 1:3, Slovácko se rozešlo ve Slovinsku smírně se Zalaegerszegem 3:3 a Mladá Boleslav porazila druholigové Táborsko 3:0.

Sparta proti devátému týmu minulé sezony japonské ligy od úvodu dominovala. Ve 14. minutě po Karabcově přihrávce otevřel skóre Kuol, v 37. minutě s přispěním soupeřovy teče zvýšil Haraslín. V 65. minutě pak vystihl gólmanovu rozehrávku střídající Singhateh a upravil na 3:0.

Český vicemistr po úvodní výhře 4:1 nad Opavou zvítězil i v druhém přípravném duelu o tři branky.užení.

Bohemians na úvod přípravy zdolali Táborsko, první utkání v Polsku jim ale hrubě nevyšlo. Na tamního šampiona nestačili, v obou poločasech dostali dvě branky. Za Pražany ještě nenastoupila nejnovější posila bývalý český reprezentant Václav Pilař.

Baník si na závěr soustředění v Opalenici naplánoval dva zápasy za den. Před polednem Slezané hráli s Plockem a s osmým týmem minulé sezony polské ligy se rozešli smírně. Ostrava po přestávce dvěma slepenými brankami Abdallaha Gninga otočila stav, soupeř ale dalekonosnou ranou srovnal.

V druhém duelu proti Legnici nasadil trenér Baníku Roman Skuhravý odlišnou jedenáctku. Slezany poslal do vedení krátce po změně stran Filip Šancl, ale druholigový polský celek skóre v rozmezí šesti minut otočil.

„Mám z obou zápasů obrovskou spoustu informací o tom, jak se hráči chovají ve velké únavě, jakým způsobem se posouváme ve věcech, na kterých jsme pracovali. Nevyhráli jsme dnes ani jedno utkání, ale v obou zápasech jsme nebyli horší, což je pro mě důležité,“ řekl klubovému webu Skuhravý.

Jablonec, který se chystá na 2. předkolo Konferenční ligy, v Rakousku překvapivě podlehl druholigovému Lieferingu. Jediný gól Severočechů dala posila Hugo Ahl.

„Výsledek je nepříznivý, takže spokojeni být nemůžeme. Celý druhý poločas jsme se snažili vstřelit gól, což se nám nepodařilo. V závěru soupeř z ojedinělé šance dal na 1:2 a třetí gól jsme dostali v nastavení. Náš problém je zakončení a finální fáze. To je hlavní důvod, proč jsme dnes prohráli,“ řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.

Slovácko na závěr kempu ve Slovinsku s finalistou uplynulého ročníku Maďarského poháru prohrávalo 1:3, v závěru ale srovnalo. Nejprve proměnil penaltu Alan Marinelli a poté se na zadní tyči prosadila nová tvář celku z Uherského Hradiště Artur Dolžnikov.

„Velmi dobrý zápas ve velkém vedru. Oba týmy podaly vyspělé výkony. Jsem rád, že i když jsme se dostali do stavu 1:3, kluci pokračovali v naší hře a přišla odměna v podobě vyrovnání,“ řekl klubové televizi nový trenér Slovácka Jan Jelínek.

Mladá Boleslav si s přehledem poradila s Táborskem, které před pár dny odmítlo nabídku na administrativní postup do nejvyšší soutěže. V první půli se prosadili z dorážky David Kozel a obloučkem přes gólmana Jiří Klíma, v závěru pak Roman Teterja.

Nový ročník první ligy začne za dva týdny.

Přípravný zápas
11. 7. 2026 11:00
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko : Zalaegerszegi TA FC 3:3 (1:1)
Góly:
41. Juroška
74. Marinelli
84. Dolžnikov
Góly:
31. Doplníme
67. Doplníme
72. Doplníme
Sestavy:
Urban – Ndefe (46. Paul), Kostadinov (61. Trávník), Stojčevski (61. Kosek), Blahút (61. Šviderský) – Sosseh (46. Hruška), Horský (61. Puškáč), Král (71. Behiratche), Havlík (46. Marinelli) – Štěpánek (46. Slončík), Juroška (46. Dolžnikov)
Sestavy:
Gundel Takács – Mauricio, Borsos, Garat, Peraza Silva, Csonka, Szendrei, Amato, Skribek, Kiss Alfonso, Maxsuell
Náhradníci:
Halouska, Slončík, Behiratche, Kosek, Ndubuisi, Šviderský, Hruška, Trávník, Dolžnikov, Marinelli, Puškáč
Náhradníci:
Vera, Rozsa, Chukwudi, Maigana, Babos, Petrok, Lopez, Madaki, Santos Tchicamboud, Henrique, Richards, Teixeira
Přípravný zápas
11. 7. 2026 13:00
FC Liefering : FK Jablonec FK Jablonec 3:1 (1:1)
Góly:
19. Matjašec
86. Grudzinskas
89. Chakuchichi
Góly:
21. Ahl
Sestavy:
Sestavy:
Kukučka – Cedidla, Sobol, Souček (Pavlović) – Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) – Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Malenšek).
Náhradníci:
Náhradníci:
Hanuš, Mihelak – Tekijaški, Čanturišvili, Sláma, Novák.
Přípravný zápas
11. 7. 2026 11:00
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Bohemians Bohemians 4:0 (2:0)
Góly:
11. Kozubal
35. Ishak
83. Szymczak
90. Szymczak
Góly:
Sestavy:
Lis – Pereira, Mońkam, Yegbe, Gurgul – Wålemark, Murawski, Kozubal, Palma – Rodríguez – Ishak (C).
Sestavy:
Frühwald (46. Reichl) – Havel (46. Vala), Lischka (70. Tichý), Kadlec – Kareem, Smrž (77. Šurýn), Sakala (70. Banda), Kovařík (46. Černý) – Matoušek (46. Zeman) – Almási (70. Mikuda), Krobot (46. Mirvald).
Náhradníci:
Mrozek, Pruchniewski – Gummy, Moutinho, Janyszka, Skrzypczak, Thórdarson, Jagiello, Delikat, Bengtsson, Szymczak, Bartczak, Chejdysz, Kowalski, Stankiewicz.
Náhradníci:
Reichl – Zeman, Banda, Tichý, Vala, Mirvald, Mikuda, Černý, Šurýn.
Přípravný zápas
11. 7. 2026 17:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
4. Šporar
Sestavy:
Markovič – Halinský, N'Gussen, Mbodji – Isife, Diakité, Mubarak, Labík – Kačor, Šturm (C), Ouanda.
Sestavy:
Takáč – Pokorný, Wimmer, Barseghyan, Bajrić, Yirajang, Medveděv, Mustafić, Cruz, Matsuoka, Šporar (C).
Náhradníci:
Domchak, Konečný, Sanyang, Kohout, Jelínek, Kolísek, Rajnoha.
Náhradníci:
Popović, Kozlovský, Ibrahim, Marković, Zuberu, Tomaško, Hofstadter, Maroš, Griger, Ihnatenko, Ofori.
Přípravný zápas
11. 7. 2026 10:30
Wisła Plock : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 2:2 (1:0)
Góly:
36. Hamulić
78. Pomorski
Góly:
60. Gning
63. Owusu
Sestavy:
1. poločas: Burek, Flis, Kamiński, Haglind-Sangré, Rogelj, Gallapeni, Savidis, Pacheco, Kobacki, Jiménez, Hamulić
2. poločas: Burek, Karamarko, Wieckowski, Misiak, Hiszpański, Kun, Pomorski, Radwański, Kuchko, Król, Sekulski
Sestavy:
Jedlička (55. Hrubý) – Frydrych, Nogha, Míček – Bewene, Musák, Boula, Kubala (46. Havran), Holzer – Škrkoň (46. Owusu), Gning
Náhradníci:
Náhradníci:
Hrubý, Havran, Owusu
Žluté karty:
17. Haglind-Sangré
Žluté karty:
Přípravný zápas
11. 7. 2026 14:00
Wisła Plock : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Přípravný zápas
11. 7. 2026 11:00
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 3:0 (2:0)
Góly:
20. Kozel
45. Klíma
85. Teterja
Góly:
Sestavy:
Vorel (46. Floder) – Zachoval (60. Jinoch), Králik (46. Donát), Karafiát (46. Harušťák), Hybš (46. Kolář) – Macek, Kozel (46. Langhamer) – Solomon (46. Teterja), Zíka (46. Penner), Šubert (46. Kolářík) – Klíma (46. Buryán).
Sestavy:
Pastornický (46. Kubný) – Plachý, Poturnay, Slouk, Heppner (82. Pascal) – Bláha, Barac (80. Rezek) – Hruška (60. Pawlik), Zeronik (71. Rataj), Abraham (54. Juzvak) – Matějka
Náhradníci:
Náhradníci:
Martykán, Hájek, Beneth

Rozhodčí: Kubečka – Louda, Raška

Počet diváků: 210

Přípravný zápas
11. 7. 2026 12:30
Miedź Legnica : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 2:1 (0:0)
Góly:
60. Stanclík
66. Stanclík
Góly:
55. Šancl
Sestavy:
Naroźny (61. Sinecki) – Grudziński, Bochnak, Jovičič, Mazur, Maliszewski, Cordoba, Hajda, Petrović, Mansfeld, Antonik
Sestavy:
Budinský – Kmeť, Chaluš, Pojezný, Dvořáček, Buchta, Frýdl, Šancl, Sinjavskij, Jurečka, Pira
Náhradníci:
Sinecki, Serafin, Fučak, Umnicki, Norlin, Stanclik, Žur, Letniowski, Diallo, Herbut, Michaleczko, Szymoniak
Náhradníci:
Hrubý, Havran, Owusu
Žluté karty:
Žluté karty:
84. Chaluš
Přípravný zápas
11. 7. 2026 15:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : G-Osaka 3:0 (2:0)
Góly:
14. Kuol (Karabec)
37. Haraslín
65. Singateh
Góly:
Sestavy:
1. poločas: Hegyi – Kadeřábek, Sorensen, Vitályos, Ryneš – Mannsverk – Kuol, Karabec, Hollý (C), Haraslín – Vojta.
2. poločas: Hegyi – Suchomel, Ševínský, Sorensen (63. Pech), Mercado – Mannsverk (63. Eneme) – Kuol (63. Grimaldo), Karabec (63. Moudrý), Irving, Haraslín (63. Alcócer) – Singateh (C).
Sestavy:
Náhradníci:
Zajac – Říha, M. Kotíšek, Azaka.
Náhradníci:
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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