ONLINE: Slavia - Sparta, hostům chybí kapitán Haraslín. Za domácí hraje Bužek

Slavia může domácí trofej obhájit po roce.
Podruhé se s tím pojí automatický postup do základní fáze Champions League a přísun stovek milionů.
Tentokrát mohou slávisté zisk stvrdit přímo v zápase s největším rivalem. Před více než čtvrtstoletím to zažila Sparta, která titul v roce 2000 získala vítězstvím 5:1 nad Slavií.
Zažijí domácí odvetu?
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský posílá do hry například záložníka Mosese, kterému po zákroku z minulého týdne hrozí disciplinární trest, nastoupit však může. Vedle něj se představí třeba jedenadvacetiletý Bužek. Domácí začínají v tomto složení: Markovič – Douděra, Holeš, Ogbu, Zima, Jurásek – Moses, Bužek, Provod, Oscar – Chorý.
Sparťanský trenér Brian Priske posílá do zápasu dva útočníky Rrahmaniho s Kuchtou, jeho sestava vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Sörensen, Zelený – Sonne, Mannsverk, Eneme, Kairinen, Ryneš – Kuchta, Rrahmani.
Na lavičce má Sparta k dispozici jen sedm hráčů, na rozdíl od slávistických jedenácti. Chybí jí třeba kapitán Haraslín či záložníci Sochůrek a Grimaldo. Kvůli trestu nesmí nastoupit Azaka a Mercado.
Slavia v úvodním kole nadstavby zvládla vypjaté utkání v Liberci 2:1 díky dvěma trefám v prvním poločase. Oslabení domácí už se pak na další odpověď nezmohli.
Sparta doma před týdnem porazila Jablonec 3:1 a přišla při tom o sedmnáctiletého debutanta Lewise Azaku, jenž za faul viděl červenou kartu jen dvanáct sekund po nástupu na hřiště.
V základní fázi skončila derby nejprve podzimní remízou 1:1 na Letné, jarní odvetu v Edenu zvládla Slavia poměrem 3:1.
Jak dopadne další největší střetnutí českého fotbalu?
E. Prekop, Š. Chaloupek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, Y. Mbodji, J. Staněk, M. Chytil, T. Vlček, M. Sadílek, V. Kušej