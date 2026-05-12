ONLINE: Sparta - Plzeň, domácím chybí 17 hráčů. V základu Kuchta, Rrahmani i Vojta

Ještě pár dnů nazpátek byl rozdíl mezi prvním a druhým jen osmibodový.
Teď se hraje o to, aby před středečním zápasem Slavie proti Jablonci, ve kterém domácím nepomůžou fanoušci, se sparťané dostali na dostřel.
Chybět jim však bude kromě početné marodky i zástup vykartovaných hráčů. Nastoupit proti Plzni nemohou kvůli disciplinárnímu trestu Kairinen, Mannsverk, Martinec, Mercado, Ryneš či Azaka. Dlouhodobě zranění jsou Andersen, Chávez, Cobbaut, Uchenna, Vindahl, Vydra, Grimaldo a Penxa, chybí také kapitán Haraslín.
A tak Sparta pod vedením trenéra Briana Priskeho nastupuje v pořádně oslabené sestavě: Surovčík – Ševínský, Sörensen, Zelený – Sonne, Irving, Eneme, Kuol – Kuchta, Rrahmani, Vojta.
Plzeňský kouč Martin Hyský posílá do hry tuhle jedenáctku: Wiegele – Memič, Krčík, Dweh, Doski – Sojka, Hrošovský, Ladra, Višinský – Touré.
Sparta o víkendu v pražském derby dvakrát vedla, jenže Slavia nakonec stav 1:2 během minuty otočila ve svůj prospěch. Když oslabení domácí, kteří přišli o útočníka Chorého, bránili vítězství a obhajobu titulu v nastavení, fanoušci vběhli na trávník a napadli sparťanské hráče i jejich fanoušky.
Proto disciplinární komise v úterý odpoledne zápas kontumovala se skóre 3:0 pro Spartu. Ta se tak ještě na poslední chvíli vrací do boje o titul, druhé místo už má navíc jisté – včetně kvalifikace do Ligy mistrů a přinejhorším účasti v základní fázi Evropské ligy.
Plzeň ještě bojuje o udržení třetího místa, které zajišťuje druhé předkolo Evropské ligy. O víkendu porazila 2:0 liberecký Slovan, na úvod skupiny o titul zdolala 3:1 Hradec Králové.
V základní části má lepší bilanci Sparta, která doma Plzeň porazila 2:1 a venku remizovala 0:0.
J. Surovčík - J. Zelený, A. Sörensen, A. Ševínský, O. Sonne - S. Eneme, A. Irving, G. Kuol - M. Vojta, J. Kuchta, A. Rrahmani
F. Wiegele - A. Memič, D. Krčík, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Sojka, T. Ladra, D. Višinský - M. Toure
S. Zajac, S. Pech, J. Feit, L. Moudrý, M. Kotíšek, T. Schánělec, D. Kerl, F. Panák
J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, T. Slončík, C. Souaré, K. Spáčil, D. Vašulín, M. Tvrdoň, M. Valenta, M. Vydra