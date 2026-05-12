ONLINE: Sparta - Plzeň, domácím chybí 17 hráčů. V základu Kuchta, Rrahmani i Vojta

  19:37aktualizováno  19:37
Nakonec to může být jeden z nejdůležitějších zápasů ligové sezony. Když sparťanští fotbalisté zvítězí, s předstihem stáhnou vedoucí Slavii na pouhé dva body, díky čerstvé kontumaci víkendového pražského derby. Ve třetím kole skupiny o titul hostí Letná třetí Plzeň, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Plzeňský Memič (vlevo) a sparťan Zelený v souboji v ligovém utkání. | foto: Petr EretMAFRA

Ještě pár dnů nazpátek byl rozdíl mezi prvním a druhým jen osmibodový.

Teď se hraje o to, aby před středečním zápasem Slavie proti Jablonci, ve kterém domácím nepomůžou fanoušci, se sparťané dostali na dostřel.

Chybět jim však bude kromě početné marodky i zástup vykartovaných hráčů. Nastoupit proti Plzni nemohou kvůli disciplinárnímu trestu Kairinen, Mannsverk, Martinec, Mercado, Ryneš či Azaka. Dlouhodobě zranění jsou Andersen, Chávez, Cobbaut, Uchenna, Vindahl, Vydra, Grimaldo a Penxa, chybí také kapitán Haraslín.

A tak Sparta pod vedením trenéra Briana Priskeho nastupuje v pořádně oslabené sestavě: Surovčík – Ševínský, Sörensen, Zelený – Sonne, Irving, Eneme, Kuol – Kuchta, Rrahmani, Vojta.

Plzeňský kouč Martin Hyský posílá do hry tuhle jedenáctku: Wiegele – Memič, Krčík, Dweh, Doski – Sojka, Hrošovský, Ladra, Višinský – Touré.

Sparta o víkendu v pražském derby dvakrát vedla, jenže Slavia nakonec stav 1:2 během minuty otočila ve svůj prospěch. Když oslabení domácí, kteří přišli o útočníka Chorého, bránili vítězství a obhajobu titulu v nastavení, fanoušci vběhli na trávník a napadli sparťanské hráče i jejich fanoušky.

Proto disciplinární komise v úterý odpoledne zápas kontumovala se skóre 3:0 pro Spartu. Ta se tak ještě na poslední chvíli vrací do boje o titul, druhé místo už má navíc jisté – včetně kvalifikace do Ligy mistrů a přinejhorším účasti v základní fázi Evropské ligy.

Plzeň ještě bojuje o udržení třetího místa, které zajišťuje druhé předkolo Evropské ligy. O víkendu porazila 2:0 liberecký Slovan, na úvod skupiny o titul zdolala 3:1 Hradec Králové.

V základní části má lepší bilanci Sparta, která doma Plzeň porazila 2:1 a venku remizovala 0:0.

Chance Liga 2025/2026
12. 5. 2026 20:00
Sparta : Plzeň
Sestavy:
J. Surovčík - J. Zelený, A. Sörensen, A. Ševínský, O. Sonne - S. Eneme, A. Irving, G. Kuol - M. Vojta, J. Kuchta, A. Rrahmani
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, D. Krčík, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Sojka, T. Ladra, D. Višinský - M. Toure
Náhradníci:
S. Zajac, S. Pech, J. Feit, L. Moudrý, M. Kotíšek, T. Schánělec, D. Kerl, F. Panák
Náhradníci:
J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, T. Slončík, C. Souaré, K. Spáčil, D. Vašulín, M. Tvrdoň, M. Valenta, M. Vydra
