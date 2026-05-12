ONLINE: Boleslav - Dukla, hosté hrají o přežití, domácí už jsou zachránění

Autor: ,
  17:22
Zatímco domácím už o nic nejde, hostům o všechno. Fotbalisté pražské Dukly mají stejně bodů jako poslední Baník a rádi by se vyhnuli přímému sestupu do druhé ligy. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o udržení hrají v Mladé Boleslavi, která už má setrvání v nejvyšší soutěži jisté. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17:30.

Michal Ševčík z Mladé Boleslavi bojuje o míč se Zlatanem Šehovičem z Dukly. | foto: ČTK

V úterním vloženém kole se utkává celá záchranářská skupina naráz. Vedle zápasu Dukly v Boleslavi hraje také Zlín s Teplicemi a Baník na Slovácku.

Bude se měnit pořadí?

Dukla ztrácí na Slovácko čtyři body a kromě odvrácení přímého sestupu ještě může rozhodnout, na koho v případné baráži půjde. Buď to bude vítěz druhé ligy, nebo celek druhý.

V minulém kole hosté padli v klíčovém utkání právě se Slováckem 0:1, domácí Boleslav zase v boji zachráněných remizovala 1:1 se Zlínem.

V základní části triumfovala jednou Mladá Boleslav 1:0, podruhé se oba úterní soupeři rozešli smírně.

Chance Liga 2025/2026
12. 5. 2026 17:30
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Dukla 0 : 0
Sestavy:
V. Vorel - D. Kostka, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - J. Zíka, D. Langhamer, F. Matoušek, M. Ševčík, S. John - C. Kabongo
H. Bačkovský - M. Purzitidis, E. Hunal, M. Traore - D. Gilbert, D. Kozma, S. Tijani, D. Kreiker - D. Velasquez, M. Čermák, K. Milla
Náhradníci:
N. Penner, J. Kolařík, F. Lehký, J. Klíma, D. Kozel, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert, M. Krulich, J. Harušťák, S. Jovanoski
D. Hašek, R. Mikuš, T. Pekhart, J. Svozil, M. Hanousek, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný, Z. Šehovič, S. Hindi, B. Unušič
