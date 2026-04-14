„Zápas s Plzní měl dohru o které musíte vědět. Zatímco se řešily sliny a zbytečný VAR, na Tribuně Sever jsme se vrátili k derby a ocenili čest a loajalitu jednoho z nás,“ stojí na začátku fanouškovského prohlášení.
„Náš fyzioterapeut Daniel Berger se v derby nebál zastat svého klubu na vlastním stadionu. Místo uznání a podpory se však dočkal absurdní pokuty od vlastního klubu. A to jen kvůli umělé hysterii falešných morálních majáků a internetových válečníků,“ pokračuje v kritičtějším tónu příspěvek.
STOJÍME ZA DANEM BERGEREM! 🔴⚪️— Tribuna Sever (@TRIBUNA_SEVER) April 14, 2026
Podle deníku Blesk Slavia udělila Bergerovi pokutu ve výši 50 tisíc korun a měsíční zákaz činnosti.
Na potyčku v poločase březnového derby, které nakonec Slavia doma vyhrála 3:1, upozornila Sparta, která dokonce zveřejnila video celého incidentu.
„Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen,“ vysvětloval tehdy ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík.
„Určitě je to chování, které si kategoricky nepřejeme. Současně stejně kategoricky nechceme odplivávání nebo vulgární urážení našich hráčů,“ reagoval pro iSport.cz šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.
Jelikož Berger není členem FAČR, mohl být potrestán pouze interně, což nakonec Slavia udělala.
„O poločase zápasu s Plzní jsme tak na pokutu pro něj vybrali za 10 minut. Kasička se nedala ani zavřít. Částku jsme Danovi předali osobně před celým týmem. Rozhodl se, že peníze pošle dál na dobrou věc. Klub, který ustupuje mediálnímu tlaku a trestá vlastní lidi za věrnost, ztrácí tvář u těch nejvěrnějších. My ale nezapomínáme,“ doplnila Tribuna Sever.
Není to v poslední době poprvé, co veřejně tepe do slávistického vedení.
Když Slavia na konci ledna schytala výprask 1:4 na Kypru s tamním Pafosem, vedení klubu nabídlo fanouškům, že jim vrátí peníze za vstupné. Tribuna Sever však tohle gesto odmítla a kritizovala také politiku svého klubu.
„Nesouhlasíme s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu, která má tendence se tvářit nejen po komerční stránce jako evropský velkoklub. Tohle není forma, se kterou se ztotožňujeme,“ napsala tehdy.
V návaznosti na to začátkem února v úvodní čtvrthodině domácího zápasu proti Mladé Boleslavi (4:0) na protest nefandili.
„Tvrdíku, ty vidíš peníze, my červenobílé srdce,“ objevilo se na prvním ze tří transparentů. Na dalších dvou ještě stálo: „Velkohubá prohlášení, laciná gesta, populistické kecy... Chovejte se jako Slavia!“