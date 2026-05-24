Součka bychom uvítali, ale je to na něm. Trpišovský nejen o letní přestavbě kádru

  19:37
Zatímco v Edenu ještě doznívaly mistrovské oslavy, v Londýně se truchlilo. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem totiž navzdory výhře 3:0 nad Leedsem sestoupili z Premier League, což ještě posílilo spekulace - mohl by se bývalý reprezentační kapitán v létě vrátit do Slavie?
foto: Michal Růžička, MAFRA

„Myslím, že to je všechno o Tomášovi. Kdyby ta možnost byla, rádi bychom ji využili, ale těch variant je ve hře hodně,“ řekl bezprostředně po utkání Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, odkud Souček před šesti a půl lety do Anglie odešel.

Nejprve na hostování, které se změnilo v trvalý přestup poté, co se West Ham udržel mezi elitou. To se mu ale v této sezoně nepovedlo.

„Má ještě na rok smlouvu v Anglii. Já osobně si myslím, že se jednou vrátí, ale uvidí se, jestli to bude teď v létě. To rozhodnutí by bylo hlavně na něm,“ doplnil Trpišovský.

Kádr na novou sezonu ale určitě plánujete.
Představu máme. Musím říct, že lidé ve vedení jedou naplno už několik týdnů a není to nic jednoduchého vzhledem k mistrovství světa a všem trestům. Když jsem si načrtával sestavu na první kolo, vynechal jsem hráče v trestu a reprezentanty a moc mi jich nezbylo. Vše se bude odvíjet od toho, které hráče se nám podaří získat a které udržet. Nic konkrétního vám neřeknu, ale myslím, že to v létě bude nejvýraznější obměna za osm let, co jsem tady. A klub na to musí být připravený.

Je možné, že byste někoho i navzdory nabídce ze zahraničí udrželi?
Debaty probíhají neustále a různě se to mění podle toho, zda cítíte, jestli to bude, nebo nebude možné. A pak bude záležet – to, že sem teď dorazí nabídky na konkrétní hráče, neznamená, že za měsíc nepřijdou z jiných klubů a za jiných podmínek. Čeká nás znovu Champions League, do toho náročná domácí soutěž. V ideálním scénáři bychom nikoho nepouštěli, ale to se asi úplně nepovede.

Platí, že Tomáš Chorý s Davidem Douděrou odejdou, nebo vedení změnilo názor?
Zatím debaty moc neprobíhaly. Tenhle týden jsme řešili jiné věci. Je to rozhodnutí vedení a to náš názor zná. Bude to i o klucích, jakou cestou se vydají. Takže momentálně tam žádný posun není, vše má v rukou vedení.

Váš názor zůstává?
Budu koukat hlavně na sportovní stránku, jak už jsem říkal. Tomáš je tady dva roky a udělal dva tituly. S Davidem týmu pomohli, a kdyby tady nezůstali, bylo by to ze sportovního hlediska oslabení. Jsme tým, jsme spolu v dobrém i ve špatném a my za nimi budeme stát. Ale z druhé strany samozřejmě oběma za rok končí smlouva, což se také bude řešit.

Co Jan Bořil?
Musí říct Honza, jak se bude cítit. My jsme domluvení, že si sedneme po konci sezony a vyslechneme si ho, jak to bude chtít. Jestli bude chtít hrát, nebo má určitě už nějakou představu o pofotbalovém životě. On si to nechá projít hlavou. Myslím, že jsou otevřené obě možnosti.

Čeká vás Liga mistrů, s čímž se určitě bude pojit zmíněné posilování. Co konkrétně musíte zlepšit?
Hlavně se upínáme k větší zastupitelnosti v základní sestavě. Ve chvíli, kdy nám někdo z užšího kádru vypadl, bylo to hodně znát. Takže zjednodušeně: zkvalitnit rotaci hráčů a více se připravit na výpadky. Tak, jak jsme to zvládli třeba s brankáři. Chceme pořád zvyšovat kvalitu kádru. Co se týče Ligy mistrů, je potom otázka, kde je hranice toho, co tam české týmy mohou uhrát. Ale samozřejmě bychom chtěli konečně vyhrát a prezentovat se lépe než minulý rok.

Jak bude probíhat letní příprava i vzhledem k mistrovství světa?
Teď standardně, máme asi 19 dní pauzu, pak pojedeme na dvě soustředění do Rakouska, mezi nimi budeme tady. Máme tam víc zápasů, než jsme zvyklí, vzhledem k tomu, kolik nových hráčů budeme mít. A na první kola budeme pracovat s tím, co bude k dispozici. U reprezentantů záleží, kolik toho odehrají a jak se vyrovnají s časovým posunem. Ale v hlavě s nimi teď moc nepočítám.

Na závěr – spekuluje se o zájmu Slavie o olomoucké trio Sejk, Baráth a Šturm. Zamlouvali by se vám?
Jsou to dobří hráči, ale jak se zlepšuje liga, tak se zlepšují i týmy, které teď už nechtějí tolik prodávat. Rádi bychom z Olomouce někoho získali, ale oni si budují svůj tým, což je dobře a mám z toho radost. Když dopadne alespoň jeden, budu rád.

