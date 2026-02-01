ONLINE: Pardubice - Slavia, hosté nasazují Juráska. V obraně hrají Bořil i Chaloupek

Autor:
  18:12aktualizováno  18:12
Do jarní části ligy vstupují slávističtí fotbalisté po dvou porážkách a konci v Champions League. Ve dvacátém kole hrají v Pardubicích a dál hájí neporazitelnost v soutěži. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.

Slávista Lukáš Provod se snaží překonat brankáře Jáchyma Šeráka z Pardubic. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bude to pikantní souboj.

Slavia totiž do Pardubic po podzimu pustila svého sportovního ředitele Jiřího Bílka. Ten na východě Čech primárně zkusí vytáhnout tým ze skupiny o udržení.

Hosté vévodí ligové tabulce s náskokem čtyř bodů na vedoucí Spartu, která v sobotu vyhrála 3:0 na Dukle. Slavia naposledy padla vysoko 1:4 s kyperským Pafosem, což by ráda odčinila.

Její trenér Jindřich Trpišovský, který musel řešit četné absence v obraně, posílá do utkání následující sestavu: Staněk – Chaloupek, Zima, Bořil – Douděra, Sadílek, Oscar, Jurásek – Chytil, Chorý, Provod.

Slavia zakončila podzimní ligovou sezonu šesti výhrami v řadě a s náskokem sedmi bodů na druhou Spartu, po Novém roce ale utrpěla dvě porážky na závěr účinkování v Lize mistrů. Nejprve doma nestačila 2:4 na slavnou Barcelonu a ve středu utrpěla zmíněný debakl na Kypru.

Pardubice si chtějí do jara přenést dobrou formu ze závěru podzimu. Díky třem ligovým vítězstvím za sebou se posunuly na 11. místo, se Slavií ale mají velmi špatnou vzájemnou bilanci. Z 11 duelů v nejvyšší soutěži s ní uhrály jedinou remízu, a to hned v prvním souboji.

Naposledy Východočeši v Edenu padli 1:3 v srpnu.

V přípravě Pardubice odehrály tři zápasy a ani jednou neprohrály. Porazily 2:0 Jihlavu a 1:0 Metalist Charkov, mezitím remizovaly 1:1 s Hammarby.

Chance Liga 2025/2026
1. 2. 2026 18:30
Pardubice : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
A. Mandous - D. Šimek, J. Noslin, S. Bammens - R. Saarma, M. Hlavatý, T. Solil, R. Mahuta - G. Botos, L. Krobot, A. Tanko
Sestavy:
J. Staněk - Š. Chaloupek, D. Zima, J. Bořil - D. Douděra, M. Sadílek, M. Oscar, D. Jurásek - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
Náhradníci:
J. Trédl, D. Smékal, J. Hamza, L. Charatišvili, E. Samuel, E. Godwin, F. Vecheta
Náhradníci:
A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, D. Hašioka, S. Isife, Y. Mbodji, M. Suleiman, E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.