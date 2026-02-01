ONLINE: Pardubice - Slavia, hosté nasazují Juráska. V obraně hrají Bořil i Chaloupek

Bude to pikantní souboj.
Slavia totiž do Pardubic po podzimu pustila svého sportovního ředitele Jiřího Bílka. Ten na východě Čech primárně zkusí vytáhnout tým ze skupiny o udržení.
Hosté vévodí ligové tabulce s náskokem čtyř bodů na vedoucí Spartu, která v sobotu vyhrála 3:0 na Dukle. Slavia naposledy padla vysoko 1:4 s kyperským Pafosem, což by ráda odčinila.
Její trenér Jindřich Trpišovský, který musel řešit četné absence v obraně, posílá do utkání následující sestavu: Staněk – Chaloupek, Zima, Bořil – Douděra, Sadílek, Oscar, Jurásek – Chytil, Chorý, Provod.
Slavia zakončila podzimní ligovou sezonu šesti výhrami v řadě a s náskokem sedmi bodů na druhou Spartu, po Novém roce ale utrpěla dvě porážky na závěr účinkování v Lize mistrů. Nejprve doma nestačila 2:4 na slavnou Barcelonu a ve středu utrpěla zmíněný debakl na Kypru.
Pardubice si chtějí do jara přenést dobrou formu ze závěru podzimu. Díky třem ligovým vítězstvím za sebou se posunuly na 11. místo, se Slavií ale mají velmi špatnou vzájemnou bilanci. Z 11 duelů v nejvyšší soutěži s ní uhrály jedinou remízu, a to hned v prvním souboji.
Naposledy Východočeši v Edenu padli 1:3 v srpnu.
V přípravě Pardubice odehrály tři zápasy a ani jednou neprohrály. Porazily 2:0 Jihlavu a 1:0 Metalist Charkov, mezitím remizovaly 1:1 s Hammarby.
A. Mandous - D. Šimek, J. Noslin, S. Bammens - R. Saarma, M. Hlavatý, T. Solil, R. Mahuta - G. Botos, L. Krobot, A. Tanko
J. Staněk - Š. Chaloupek, D. Zima, J. Bořil - D. Douděra, M. Sadílek, M. Oscar, D. Jurásek - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
J. Trédl, D. Smékal, J. Hamza, L. Charatišvili, E. Samuel, E. Godwin, F. Vecheta
A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, D. Hašioka, S. Isife, Y. Mbodji, M. Suleiman, E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič