Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

  18:07aktualizováno  18:07
Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2031.
Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak. | foto: SK Slavia Praha

Slavia silnou dvojici Jindřich Staněk a Jakub Markovič doplňuje mladým perspektivním gólmanem, o kterého byl zájem i jinde v Evropě, například ve francouzském Lille.

„Na svůj věk je to velmi vyspělý brankář,“ upozorňuje slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář.

„Je klidný, výborně hraje nohama. Prožil ve Lvově individuálně skvělé jaro a ptaly se na něj věhlasné zahraniční kluby. Věříme v podobně úspěšný projekt, jako byl Tonda Kinský. Stejně jako u Tondy, neplánujeme ho okamžitě zařadit do prvního týmu. Je mladý, musí se na Slavii i Česko adaptovat. Potenciál ale vidíme obrovský,“ líčil Kovář.

Ukrajinský brankář Nazar Domčak pózuje ve slávistickém muzeu.

Za Karpaty Lvov v uplynulé sezoně Domčak odchytal v ukrajinské nejvyšší soutěži 27 zápasů a připsal si 14 čistých kont. Naskakoval také za národní týmy do 19 a 21 let. V mladší devatenáctce by měl na přelomu června a července plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu.

„Slavia mi předložila velmi jasný a perspektivní plán rozvoje, který se líbil mně i rodině. Doufám, že adaptace proběhne velmi rychle. Pracoval jsem na tom, abych udělal krok dopředu. Teď jsem ve Slavii a těším se na tuhle obrovskou výzvu,“ řekl Domčak, kterého někteří ukrajinští experti přirovnávají k brazilskému brankáři Edersonovi.

Ukrajinský brankář Nazar Domčak podepisuje smlouvu se Slavií.
Ukrajinský brankář Nazar Domčak ve slávistickém. V Edenu podepsal do roku 2031.

„Hned, jak jsem se dozvěděl o slávistickém zájmu, šel jsem na internet a podíval se na videa ze zápasů. Ta atmosféra, ti fanoušci – to bylo neuvěřitelné,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web.

Ve Slavii se mimochodem potká se svým krajanem Oleksandrem Petrenkem, který přišel z akademie Leverkusenu.

