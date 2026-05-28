Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Slavia silnou dvojici Jindřich Staněk a Jakub Markovič doplňuje mladým perspektivním gólmanem, o kterého byl zájem i jinde v Evropě, například ve francouzském Lille.
„Na svůj věk je to velmi vyspělý brankář,“ upozorňuje slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář.
„Je klidný, výborně hraje nohama. Prožil ve Lvově individuálně skvělé jaro a ptaly se na něj věhlasné zahraniční kluby. Věříme v podobně úspěšný projekt, jako byl Tonda Kinský. Stejně jako u Tondy, neplánujeme ho okamžitě zařadit do prvního týmu. Je mladý, musí se na Slavii i Česko adaptovat. Potenciál ale vidíme obrovský,“ líčil Kovář.
Za Karpaty Lvov v uplynulé sezoně Domčak odchytal v ukrajinské nejvyšší soutěži 27 zápasů a připsal si 14 čistých kont. Naskakoval také za národní týmy do 19 a 21 let. V mladší devatenáctce by měl na přelomu června a července plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu.
„Slavia mi předložila velmi jasný a perspektivní plán rozvoje, který se líbil mně i rodině. Doufám, že adaptace proběhne velmi rychle. Pracoval jsem na tom, abych udělal krok dopředu. Teď jsem ve Slavii a těším se na tuhle obrovskou výzvu,“ řekl Domčak, kterého někteří ukrajinští experti přirovnávají k brazilskému brankáři Edersonovi.
„Hned, jak jsem se dozvěděl o slávistickém zájmu, šel jsem na internet a podíval se na videa ze zápasů. Ta atmosféra, ti fanoušci – to bylo neuvěřitelné,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web.
Ve Slavii se mimochodem potká se svým krajanem Oleksandrem Petrenkem, který přišel z akademie Leverkusenu.