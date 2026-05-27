Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Během jara nadchl produktivitou i tím, jak rychle si na českou soutěž zvyknul.
Šturm by se měl do Prahy stěhovat za částku čtyř milionů eur (100 milionů korun) plus milion eur v bonusech, čímž by měl překonat dosud rekordní zimní přestup útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty.
„Je to úžasný pocit. Nečekal jsem, že už po šesti měsících přestoupím do největšího klubu v Česku. Další velký krok vpřed v mé kariéře. Nemůžu se dočkat, až se pustím do práce,“ líčil Šturm pro klubový web.
Za třináct jarních ligových zápasů v olomouckém dresu nasázel pět gólů a přidal tři asistence. Navíc si střihnul i účast v Konferenční lize, kde jednou skóroval, dvakrát asistoval a pomohl k postupu do vysněného osmifinále.
„Daniho přáním bylo odejít a využít mimořádnou příležitost. Chce hrát Ligu mistrů a splnit si své sny. Bude mu osmadvacet a podobná nabídka může být pro něj tou poslední. Proto nás poprosil, abychom mu vyhověli. Držet ho násilím by nepomohlo ani jemu, ani nám,“ řekl předseda olomouckého představenstva Ondřej Navrátil pro klubový web.
„V této situaci nebylo pro nás jiné východisko než vyjednat rekordní přestup v rámci české ligy. Další nabídky ze Slavie jsme odmítli a plně se soustředíme na posílení týmu pro další sezónu,“ poznamenal olomoucký šéf.
„V Olomouci jsem byl rád a budu na Sigmu vždycky vzpomínat. Ale možnost zahrát si Ligu mistrů jsem odmínout nemohl. Byl to vždycky můj sen,“ řekl Šturm.
„I proto jsem rád, že mi vedení klubu vyšlo vstříc a umožnilo mi odejít. Chtěl bych poděkovat fanouškům za obrovskou podporu během celé jarní části sezony. Moc si vážím toho, že si mě tak rychle oblíbili.“
Slavia chce před příští sezonou okysličit kádr. Před Šturmem už v rámci titulových oslav oznámila příchody Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho z Karviné.
„V ofenzivě nás čekají i odchody,“ připustil slávistický sportovní ředitel Přemysl Kovář. „Chceme reagovat hráči, co znají level české ligy. O Danijelovi jsme věděli už v Celje, teď potvrdil kvalitu nejen v lize, ale i v evropských pohárech.“
„Umí být rozdílový v poslední třetině, je dobrý v driblinku jeden na jednoho, do toho má skvělou střelu, tu ukázal v posledních zápasech. Hraje za slovinský národní tým, hodně toho odehrál na mezinárodní scéně. Mezi mladíky nám přinese i zkušenost,“ doplnil Kovář.
Za slovinskou reprezentaci naskočil dohromady do osmi utkání, naposledy 31. března 2026 zaznamenal proti Černé Hoře jeden gól při vítězství 3:2.
Během většiny své dosavadní kariéry Šturm působil doma ve Slovinsku, kde oblékal dresy Mariboru, Aluminju, Domžale a Celje.