Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Agentuře ČTK to potvrdil krátce po přerušení utkání (3:2) policejní mluvčí Richard Hrdina.
V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut, Slavia vedla 3:2. „Před koncem utkání vtrhly na hřiště stovky fanoušků. Jednalo se o výrazné narušení veřejného pořádku,“ uvedl mluvčí. Policie podle něj zakročila a situaci uklidnila.
„Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ sdělil Hrdina. Je možné, že napadených hráčů bylo více, objevily se informace i o útoku na Matyáše Vojtu.
Kromě napadení hráčů Sparty se bude policie zabývat i rozsáhlým použitím pyrotechniky. I v tom jí pomohou záznamy z kamer.