Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

  22:28
Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až dva roky vězení. Policisté zatím vědí o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných incidentů nebylo více.
Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a Spartou. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Agentuře ČTK to potvrdil krátce po přerušení utkání (3:2) policejní mluvčí Richard Hrdina.

V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut, Slavia vedla 3:2. „Před koncem utkání vtrhly na hřiště stovky fanoušků. Jednalo se o výrazné narušení veřejného pořádku,“ uvedl mluvčí. Policie podle něj zakročila a situaci uklidnila.

„Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ sdělil Hrdina. Je možné, že napadených hráčů bylo více, objevily se informace i o útoku na Matyáše Vojtu.

Kromě napadení hráčů Sparty se bude policie zabývat i rozsáhlým použitím pyrotechniky. I v tom jí pomohou záznamy z kamer.

