Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém

Autor:
  10:33aktualizováno  10:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie

Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie | foto: Slavia.cz

Toumani Diakité posiluje Slavii.
Toumani Diakité a Ange N’Guessan
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...
Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka na zemi bojuje o míč proti Azizu Kayondovi...
9 fotografií
Už ve čtvrtek dostali povolení zapojit se do tréninku a teď jsou jejich přestupy do fotbalové Slavie oficiální. Z Liberce přicházejí dvaadvacetiletý stoper Ange N’Guessan a o dva roky mladší záložník Toumani Diakité. Oba podepsali smlouvy do roku 2031.

Mělo by se jednat o největší transfer v rámci české ligy.

Dohromady údajně Slavia za oba hráče zaplatí zhruba 250 milionů korun, na oplátku navíc do Liberce posílá Vasila Kušeje a Alexandra Bužka. S nimi přichází také Jan Bořil, kterému končila smlouva.

Sama získává dva mladé a talentované hráče.

„Nemůžu se dočkat, až začnu trénovat. Poznám tým a poprvé se setkám s fanoušky. S trenérem Trpišovským máme dobrý vztah, v mnoha věcech si rozumíme. Dá se říct, že jsem do Slavie přišel tak trochu i díky němu. Budu dřít pro váš červenobílý dres, budu se snažit vyhrát každý zápas. To mi věřte. Těším se, že půjdeme společně dopředu, porosteme spolu,“ řekl N’Guessan.

Ten se narodil v Paříži rodičům z Pobřeží slonoviny. Do Liberce přestoupil loni v září po krátkém hostování z FC Turín a ihned se propracoval mezi opory týmu. Nastoupil k osmadvaceti zápasům a zapsal jednu asistenci.

„Jsem na sebe pyšný. Chyběl mi snad jen gól,“ usmál se v prvním rozhovoru pro klub.

Diakité je ještě o dva roky mladší a na rozdíl od N’Guessana se v Pobřeží slonoviny narodil. Kariéru začínal v tamní akademii AFE Abidjan, odkud pak zamířil do Lotyšska. Liberec ho koupil loni v září.

Diakité nastoupil k jedenadvaceti zápasům a zapsal dvě asistence.

„Jsem šťastný, hodně šťastný. Rok v Liberci mi pomohl, zlepšil jsem se. Vím, co je potřeba, jak musím v české lize hrát. Snad na to ve Slavii navážu, znovu se dokážu zlepšit. A jsem moc rád, že sem přicházím s Angem, který je pro mě jako starší bratr. Hodně mi pomůže,“ pronesl.

„Upřímně, přijít sem do Slavie je skvělé, ale ještě lepší je, že jsem přišel s Toumanim. Bude tady pro mě, budeme se navzájem podporovat. Jsme zase spolu, takže jsem spokojený,“ doplnil N’Guessan.

Pro Slavii se jedná o letní posily číslo osm a devět.

Už při titulových oslavách představila útočníky Ayosiho s Pavlem Kačorem z Karviné. Z Olomouce koupila slovinského křídelníka Danijela Šturma, z ukrajinského Lvova dorazil talentovaný gólman Nazar Domčak a krajní obránce Neil Glossoa přišel z francouzského Pau.

Minulý týden dotáhla Slavia příchod mladého polského záložníka Wiktora Nowaka z Górniku Zabrze a den před dvojicí z Liberce dorazil křídelník Oskar Kubiak ze spřízněné Arky Gdyně.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.