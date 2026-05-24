Dvě posily pro mistrovskou Slavii. Z Karviné přichází mladí Ayaosi a Kačor

Slavia dvě nové posily oznámila v rámci mistrovských oslav v Edenu v neděli odpoledne, kam oba hráči dorazili.
„Máme velkou radost, že se Pavel i Emmanuel rozhodli spojit svoji další kariéru právě se Slavií. Oba hráči měli na stole i další velmi zajímavé možnosti, osobně se na ně v Karviné byly ptát všechny TOP české kluby. O to více si vážíme toho, že si vybrali právě nás,“ řekl sportovní ředitel Přemysl Kovář pro klubový web.
„Věříme, že ve Slavii najdou ideální prostředí pro další rozvoj a že budou důležitou součástí naší budoucnosti. Těšíme se, až je společně s fanoušky uvidíme v Edenu v červenobílém dresu i v soutěžním zápase,“ doplnil Kovář.
O Ayaosiho příchodu se spekulovalo už od zimy, tehdy se spolu s ním skloňovalo ještě jméno Samuela Šiguta. Jeho přesun však padl poté, co vyšlo najevo, že se zapojil do aktuální korupční aféry, k čemuž se následně sám přiznal.
Jedenadvacetiletý Ayaosi, původem z Nigérie, přišel do Česka na jaře 2023 a začínal v karvinském béčku, odkud se postupně vypracoval mezi opory mužstva. V letošní ligové sezoně zapsal šest gólů a šest asistencí, v domácím poháru měl bilanci 1+3.
To devatenáctiletý Kačor je v Karviné od mládežnických kategorií a před dvěma lety už ve Slavii rok hostoval – tehdy nastupoval za devatenáctku a za béčko.
V Praze ovšem nezůstal.
Vrátil se do Slezska a dlouho hledal cestu do sestavy. Na podzim hrál hlavně za rezervu, v lize zvládl pouhých 18 minut. I proto měl v zimě odejít na hostování do druhé ligy, jenže trenéra Marka Jarolíma nakonec přesvědčil. A následně i celou ligu.
Kačor je jarní objev soutěže. Od začátku roku odehrál většinu minut a produktivní byl zejména v domácím poháru, kde se gólově prosadil ve čtvrtfinále s Plzní i semifinále s Baníkem, ve středečním utkání s Jabloncem pak asistoval na vítěznou branku Viníciuse.
Zájem o něj měla v posledních dnech také Plzeň, ale šikovný univerzál se nakonec znovu vydá do Prahy.
Kromě křídla zvládne zahrát i podhrot či pozici středního záložníka, kde nastupoval ve zmíněném finále proti Jablonci.
Jde o další přestupy na známé trase.
Slavia s Karvinou v posledních letech dlouhodobě spolupracovala, v týmu během aktuální sezony hostovali stopeři Samkhou Camara, Šimon Slončík či krajní bek Albert Labík. V lednu tam Pražané na přestup poslali také Filipa Prebsla, v minulé sezoně z Karviné pro změnu získali Davida Mosese.