ONLINE: Slavia - Sparta, hosté jdou do derby s Olatunjim, domácí síly nešetří

Slavia si titul zajistila s předstihem v prvním nadstavbovém kole v Olomouci vysokým vítězstvím 5:0 a dál se baví. Před týdnem doma s Plzní prohrávala už 1:3, ale během šestnácti minut zápas zvrátila na svoji stranu a duel prvního s druhým ovládla 4:3.

Teď ji čeká tradiční rival. A ani tentokrát nehodlá nic vypouštět.

„Derby je největší zápas v Česku a i kdyby se nehrálo o nic, tak prostě tomu dáte všechno. Až pak někteří hráči dostanou volno,“ prozradil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Do sestavy posílá opory včetně Chorého, Bořila, Provoda, Holeše či Ogbua. Jen v záloze dostává šanci Moses místo vykartovaného Zafeirise. V útoku hraje ještě Kušej, který je ve formě a v bráně je jednička Staněk.

Pro Spartu, která jde do derby se dvěma prohrami v řadě, to je špatná zpráva, protože komplikovanou situaci musí řešit co nejdřív. Vždyť pátý Jablonec se na ni dotáhl už na dva body.

I díky tomu, že na Letné před týdnem senzačně vyhrál 3:1. Sparta předtím nezvládla úvod v Plzni (0:2) a místo skoku na druhou pozici se teď může strachovat o tu čtvrtou.

Do derby posílá kouč Lars Friis opět útočníka Olatunjiho místo Kuchty, který zůstává na lavičce. Pod ním jdou do akce Haraslín s Krasniqim, v záloze nastupuje Sadílek s Vydrou a na stoperu hrají Ševínský s Vitíkem a Panákem. Kraje jistí Suchomel se Zeleným, chytá Vindahl.

Sparťané bojují o účast v evropských pohárech, ve středu je čeká finále poháru s Olomoucí, kde mohou získat nasazení do závěrečného předkola Evropské ligy. Pokud selžou a neskončí ani čtvrtí, do Evropy se nepodívají.

„Jdeme zápas od zápasu, nejdřív máme derby a až pak pohár,“ líčil před týdnem Lukáš Haraslín.

Povede se Spartě překvapit?