Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Řešila se spousta témat, logicky nejvíce řádění nejradikálnějších fanoušků, se kterými Slavia hodlá tvrdě bojovat.
„Klidně budeme hrát před prázdnou severní tribunou,“ zahlásil Tvrdík.
„Deset let jsem věřil, že funguje dialog mezi desítkami fanouškovských skupin a námi. Existovala dohoda, ale v sobotu nám někteří vyhlásili válku a s podporou Pavla Tykače si můžeme dovolit ji vyřešit. Klidně to zavřeme znovu,“ líčil velké plány, které navazují na vběhnutí fanoušků na trávník v závěru derby.
Někteří radikálové napadli hráče Sparty, jiní do jejího kotle naházeli desítky světlic.
I proto čelí Slavia disciplinárnímu řízení a tvrdým postihům včetně kontumace.
„Od ledna chodím na policii a snažím se řešit, co s tím. Od ledna přestala existovat komunikace mezi námi a severní tribunou. Bylo vidět, že s námi nesouhlasí,“ litoval Tvrdík.
„Slavia teď stoprocentně tou katarzí projde, ráno jsem majiteli představil naši drastickou reakci, která bude bolet a bude nás to stát desítky milionů korun. Když to však nejde cestou slávistické rodiny, tak to půjde cestou represí a můžu garantovat, že u nás už si nikdo kuklu nenasadí a pyro nerozsvítí,“ zdůraznil Tvrdík, který zároveň znovu přijal vinu i odpovědnost a Spartě se omluvil.
„Doufám, že sparťanští hráči budou v pořádku, to je teď nejdůležitější,“ řekl.
„Vážíme si tvé omluvy, ale mám problém s tím výrazem válka,“ kontroval Čupr. „Teď je to sice správným směrem, ale v poslední době se to zvrhlo v něco, co tady mít nechceme. My nejsme nepřítel, my jsme soupeř. A to, kam jsme se u vás dostali se slovem válka, je bohužel příčina,“ dodal.
Už dříve v rozhovoru pro Radiožurnál Sport svou tezi sparťanský představitel rozvinul víc: „Tahle linka ze strany Slavie běžela dlouhodobě. Když se vrátíme do historie, objevovala se hesla jako smrt Spartě a podobně. Některé z nich se staly polooficiálními produkty merchandisingu. Ta komunikace tam prostě dlouhodobě byla. Věřím, že tohle máme za sebou.“
Na což Tvrdík ihned zareagoval. „My se ale necítíme na Spartě o nic lépe než vy na Slavii. A prosím, Františku, zvaž to, protože tohle je příležitost, jak se vypořádat se svými problematickými skupinami, které tam mezi fanoušky máme všichni. A nebuďte, prosím, osobní a nefér, protože tomu bych se chtěl vyvarovat.“
„Vážím si tvých slov a nechceme to používat proti vám. Doufám, že ta opatření myslíte vážně a že to bude opravdu ku prospěchu věci,“ navázal Čupr, načež si oba podali ruku.
Jak trestat výtržníky?
Oba kluby se snaží docílit efektivnějších opatření, která by jim pomohla v boji s problémovými návštěvníky stadionů.
„Máme nainstalované systémy na rozpoznávání obličejů, ale kvůli současné legislativě je nemůžeme používat,“ přiblížil Tvrdík. „My výtržníka vidíme od doby, kdy jde na stadion, kdy leze na hřiště, kdy se převléká do kukly. Vidíme ho celou dobu, ale nemůžeme ho ztotožnit a nemůžeme ho porovnat s fotografií na občanském průkazu,“ řekl.
To měla vyřešit četná sezení s politiky, ale k úpravě zákonů zatím nedošlo. Ani pořadatelská služba aktuálně nemá žádné pravomoce.
„Je v podstatě jako já, nebo vy, jenom má zelenou vestu,“ líčil Tvrdík.
„Majitel Tykač nám ráno řekl, že máme všechny systémy spustit. Že budeme raději dostávat pokuty, než nám to zakáže soud. Ale prostě tu situaci vyhrotíme, protože v Evropské unii je bohužel nadřazený zákon o ochraně osobních údajů všeobecné bezpečnosti,“ pokrčil rameny.
Diskuze se vedla i o Tvrdíkově možném odvolání. „Jako ministr obrany jsem rezignoval a zanechal armádu ve složité situaci. V tuhle extrémní chvíli ale nebudu opouštět pozici šéfa, i když naše kroky část ultras komunity nepřijme s úsměvem. I když nemohu předjímat kroky Pavla Tykače, který mě může jako majitel odvolat kdykoli,“ přemítal Tvrdík.
Podle Chorého loket nebyl úmyslný
Dva slávisté viděli v derby červenou kartu – Tomáš Chorý a David Douděra, jenž už byl toho času na lavičce.
Oba pak Slavia vyřadila z kádru.
„Rovnou bych chtěl odmítnout spekulace, že jsme se takhle zachovali jen kvůli tomu, jak to celé dopadlo. Není to nějaké krizové PR,“ ujistil Tvrdík.
„Před dvěma týdny po utkání s Hradcem jsme seděli s vedením A-mužstva, s lídry a kapitány a že na hřšti takovou image mít nemůžeme. Chorému jsme se snažili domlouvat, varovali jsme ho, že na něj bude upřená pozornost. Dokonce jsme se ho snažili finančně motivovat a v tuhle chvíli nám ty možnosti došly. Z mého pohledu jiná varianta nebyla,“ pokračoval.
A jak to přijal Chorý?
„Řešili jsme to hned po zápase. On má pocit, že to úmysl nebyl a i v tom je pojetí toho trestu. Není to za ten zápas, ale je to výsledek dlouhodobého chování,“ pronesl Tvrdík, jenž se obdobně vyjádřil i na adresu Douděry.
Jak je na tom Surovčík?
Sobotní události v derby odnesl asi nejvíc ze všech na hřišti, minimálně co se týče následků.
Sparťanský brankář Jakub Surovčík se ocitl v obležení domácích fanoušků, kteří ho napadli a jeden ho pak polil pivem – Slavia pak dotyčnému udělila doživotní zákaz vstupu na stadion.
„Surovčík má kromě fyzických šrámů, kvůli kterým musel do nemocnice, taky ten nejhorší šrám – psychický. Po zápase se zhroutil a večer po utkání ani nebyl schopný komunikovat,“ popsal Čupr.
Sparťanský gólman bezprostředně po utkání upozornil i na výhrůžky smrtí, které z tribun slyšel. „Následně během zápasu ke mně doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou,“ napsal brankář na instagram.