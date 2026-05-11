„Jelikož se už od úterý večer hraje vložené kolo, tak v ten den budeme rozhodovat. To je nutné. V pondělí budeme mít spis, s kterým mají možnost se kluby seznámit, vyjádřit se k němu, případně ho doplnit a v úterý přijít na zasedání,“ pokračoval Matzner, jenž v neděli odpoledne vystoupil před novináři.
Slavia mohla v sobotu večer slavit titul, místo toho však řeší nevídaný skandál.
Jeden z fanoušků, jenž napadl sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka, už dostal doživotní zákaz vstupu na stadion, klub také uzavřel Tribunu Sever a vyřadil z kádru Tomáše Chorého s Davidem Douděrou – oba v utkání dostali červenou kartu. A klub samotný teď čeká, jaký trest přijde od disciplinární komise.
„Měli jsme zápis o utkání, řadu obrazových záznamů, vyjádření aktérů na sociálních sítích, na internetu, vyjádření od policie. Všechno jsme brali v potaz. Měli jsme dost podkladů k tomu, abychom řízení zahájili,“ prohlásil Matzner. „V tuto chvíli ještě čekáme na vyjádření klubů, případně vyjádření právních zástupců.“
Může mít fakt, že Slavia už sama některé subjekty potrestala, vliv na řízení?
Ne.
Co tedy Slavii hrozí?
Disciplinární řád v tomto ohledu v paragrafu 65 a 66 hovoří o tom, že pokud jde o finanční trest, tak může být až deset milionů korun.
A co se týče kontumace utkání?
I to je jeden z trestů, který disciplinární řád připouští, ano. Stejně jako uzavření stadionu.
Disciplinární řád sice zmiňuje trest odebrání bodů, u vámi zmíněných paragrafů však nikoliv. Jak to tedy je?
Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Ale to je ustanovení, které se týká disciplinárního přečinu například úplatkářství. V tomto případě tedy ne.
Kdo na úterní zasedání dorazí?
Zatím nemáme informaci o tom, kdo přijde osobně. Ta varianta je osobní účast zástupců klubů, právních zástupců, případně jimi navržených potenciálních svědků, jako je třeba účast zástupců bezpečnostních agentur nebo pořadatelské služby. A současně tam budou členové disciplinární komise.
V čem pro vás může být dokazování a následné rozhodnutí složité?
My jsme si vyhodnotili, že musíme reagovat bezprostředně. Proto jsme to udělali už v neděli. Taky je zapotřebí zmínit, že utkání začalo s několikaminutovým zpožděním kvůli zakázané pyrotechnice, což už by samo o sobě stačilo na zahájení řízení, i když ne mimořádného. Ale zprávy o napadení hráčů a pak ty záběry, co se tam dělo, tak bylo nutné to řešit hned.
Dalo se událostem předejít?
To je otázka dalšího průběhu šetření a dokazování. Abych teď hodnotil, kde leží největší míra selhání, na to je příliš brzy.
Co přesně stojí v zápise?
Utkání bylo nejprve přerušeno a následně ukončeno, s odůvodněním, že došlo k napadení hráčů a že Sparta se k utkání nevrátila. Dohrávat se nebude.
Navzdory předčasnému ukončení ale karty udělené v utkání platí, že?
Ano.
Budete tresty za červené karty projednávat také v úterý, nebo až ve čtvrtek, jak bývá zvykem?
Budeme je projednávat v klasickém režimu ve čtvrtek. Tam automaticky z obsahu disciplinárního řádu platí pozastavení činnosti. To znamená, že není důvod, abychom tady v té věci dělali nějakou výjimku. My vnímáme, že je důležité rozhodnout o těch dalších událostech.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík hovořil o největší ostudě za jedenáct let. Máte pocit, že je tohle nejhorší případ, jaký disciplinární komise dosud řešila?
Myslím, že v historii jsme tady podobnou záležitost ještě neřešili.
Cítíte se stran verdiktu pod tlakem, vzhledem k tomu, jak je celá událost společensky sledovaná?
My jsme kolektivní orgán, nás tam je sedm a myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých jsme rozhodovali vlastně velmi nestandardní, ojedinělé případy. Vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Hned večer po derby jsme se všichni členové spojili, další den jsme měli zasedání ve 12 hodin a zahájili jsme disciplinární řízení, čili vnímáme důležitost řízení a rychlého rozhodnutí.