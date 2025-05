Slavia si titul zajistila čtyři kola před koncem. Ve zbývajících zápasech ale rovnou třikrát zvítězila. Ztratila pouze v Jablonci (2:3), kde kouč Trpišovský hodně protočil sestavu. Proti Baníku už zase nasadil opory.

„K tomu se vyjadřovat nebudu, to by mohl Provi,“ smál se kapitán Jan Bořil. Nakonec si ale vzal slovo trenér Jindřich Trpišovský, jenž seděl mezi nimi, a situaci diplomaticky vysvětlil.

„Bylo to takhle v plánu, na tomhle jsme se domlouvali podle programu, jelikož kluci pak budou hrát za nároďák. Jinak by to možná bylo všechno jinak. Ale kluci nechtěli žádné volno, to bylo spíš na náš nátlak. A po prohře v Jablonci měli velkou motivaci a chtěli se rozloučit s fanoušky,“ vysvětloval.

Slavia výhrou nad Baníkem stanovila nový bodový rekord ligy (90) a současně má na kontě novou nejdelší sérii domácích výher v řadě, ta sobotní byla její jedenadvacátá.

„Pro mě byla velká motivace dotáhnout i tu sérii domácích zápasů. Když máte možnost se zapsat do historie, chcete tam být sám a ne se o to dělit. Těch 90 bodů ukazuje na výjimečnost týmu. Možná to teď plně nedoceňujeme, ale říkal jsem, že čím víc bodů získáme, tím hůř se to bude překonávat,“ pronesl hrdě Trpišovský.

Neodpustil si ale menší rýpavou poznámku: „Já vždycky říkám, že nemám rád, když se přidávají zápasy, protože se tím mění historické tabulky, takže je klidně možné, že se jednou bude hrát 50 zápasů a někdo nás hravě překoná.“

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví zisk mistrovského titulu s majitelem klubu Pavlem Tykačem.

Slávisté se už v Olomouci (5:0), kde zisk titulu stvrdili, shodli, že zlomovým okamžikem bylo vypadnutí v předkole Ligy mistrů s Lille. Jaký moment byl ale tím nejemotivnějším?

„Pro mě je nejemotivnější tady teď sedět s Bóřou jako kapitánem. S ním se do Edenu vrátila trofej, protože on je vítězný typ. Za to, jakým stylem se vrátil a jak nám pomáhal, mu chci poděkovat,“ smekl kouč.

Vedle sedícímu Bořilovi v tu chvíli zvlhly oči. Po vážném zranění kolene se v létě vrátil do sestavy áčka, patřil k oporám, a dokonce se na podzim po dlouhé pauze podíval i do reprezentace.

„Je to hezký, emotivní, nečekal jsem to a děkuju za to,“ usmál se na trenéra. „Všichni ví, čím jsem si prošel. Všichni si mysleli, že mám po kariéře, ale šel jsem proti přírodě a zvládl jsem to. Pro mě je tenhle titul nejsilnější a nejtěžší. Hrozně si vážím, že s klukama můžu být v kabině a vůbec hrát fotbal.“

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Status legendy se ale zdráhal přijmout.

„Možná jo, ale já si tak nepřipadám. Pořád se soustředím na to, že jsem hráč, a když mi to někde řekne, beru to s úsměvem. Jenom říkám, že chci hrát a sbírat tituly i rekordy,“ řekl skromně, načež už o poznání sebevědoměji dodal: „Až skončím a někdo mi řekne, že jsem legenda, tak budu rád. A snad tady budu mít sochu!“

„Za pár let bude chodit a hlásat: Když jsem tady hrál já, vyhráli jsme 18 domácích zápasů,“ popíchl ho kouč.

Až si slávisté i s fanoušky naplno vychutnají bujaré oslavy, budou se někteří chystat na reprezentační sraz a pak spolu se zbytkem na novou sezonu. Před tou letošní se motivace vyhrát titul hledala snadno, teď je před slávisty o něco složitější úkol.

„Bude toho hodně. Čeká nás Liga mistrů, kluky kvalifikace na mistrovství světa, ale ode dneška se chci bavit jenom o tom, že nám v létě začíná liga. To je jediné, na co se chci připravovat. Domácí soutěž jde nahoru a budeme muset být stejně dobří jako letos,“ prohlásil Trpišovský.

„Stačí se podívat na ten sobotní zápas. Přivítali jsme Baník, který hrál v plné sestavě o všechno a troufnu si říct, že ten zápas byl jednoznačný a klidně jsme mohli dát víc gólů.“

Výhodu oproti konkurenci budou mít slávisté v tom, že je nečekají předkola evropských pohárů. Naopak mají jistou skupinu Ligy mistrů a v ní osm atraktivních zápasů.

„To si řekneme až potom, jaká to byla výhoda. Ale teď to tak vnímáme. Loni v létě po Euru to byla pro kluky nejtěžší možná cesta, teď nás čeká ta nejlehčí a jsem rád, si můžeme chvilku orazit,“ uzavřel Trpišovský.