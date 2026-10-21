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Slavia vyřadila Chorého z kádru. Přijde o jeden měsíční plat, v zimě může odejít

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  13:39
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Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
31 fotografií
Jde o očekávaný krok. Fotbalová Slavia do konce podzimu vyřadila z kádru Tomáše Chorého, jenž byl o víkendu vyloučen poté, co sudímu Všetečkovi ukázal prostředníček. Vytáhlý útočník zároveň přijde o jeden měsíční plat a v zimě si může hledat nové angažmá.

Chorý už s týmem neodcestoval na úterní zápas Ligy mistrů na Fenerbahce (2:2) a trenér Jindřich Trpišovský před utkání prohlásil, že jedenatřicetiletý forvard už za Slavii nenastoupí.

„Bylo to moje okamžité rozhodnutí. Budoucnost se řeší, víc se bude řešit po návratu do Prahy,“ přiblížil kouč.

Teď je jasné i stanovisko klubu.

Odejde Tomáš Chorý v zimě ze Slavie?

„V rámci interního disciplinárního řízení s Tomášem Chorým, vedeného v souvislosti s jeho vyloučením v domácím utkání proti Hradci Králové, byl s ohledem na závažnost incidentu a předchozí disciplinární provinění hráče uložen maximální možný trest podle interního disciplinárního řádu,“ uvádí Slavia v oficiálním prohlášení.

„Tomáši Chorému byla udělena finanční sankce ve výši jednoho měsíčního platu, přičemž celá tato částka bude převedena na konto Nadačního fondu Slavie. Současně byl do skončení podzimní části sezony vyřazen z kádru A-týmu,“ přibližuje výši trestu.

Chorý si tak za Slavii do konce podzimu nezahraje bez ohledu na to, jaký trest mu ve čtvrtek udělí disciplinární komise – může jít o distanc na dvě až šest utkání.

„Nad rámec interního disciplinárního řízení vedení klubu rovněž rozhodlo, že Tomáši Chorému umožní v zimním přestupovém období odchod do jiného klubu,“ píše Slavia.

Kam to bude?

Tomáš Chorý se diví.

V září se o Chorého, jemuž příští rok v červnu končí smlouva, intenzivně zajímala Plzeň, kde dřív působil. Vzhledem k jeho posledním ústřelům však není vyloučený ani odchod do zahraničí.

„Tomáš sice chtěl setrvat v Čechách, ale je možné, že to přehodnotíme a budeme hledat zahraniční angažmá,“ naznačoval v pondělí jeho agent David Nehoda.

Pro Chorého byla červená proti Hradci už čtvrtou za posledních čtrnáct měsíců.

Poprvé byl v lize vyloučen loni v srpnu za úder do rozkroku brankáře Heči ze Slovácka. Následoval (ne)plivanec na plzeňského Dweha a poté dostal červenou za úder loktem sparťanovi Sörensenovi v jarním derby, které se pro předčasné vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu nedohrálo.

Den nato šéf Slavie Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Chorý už za Slavii nikdy nenastoupí. Jenže za hráče se postavila kabina i majitel Pavel Tykač, a tak nakonec dostal ještě jednu šanci.

Tu ale zahodil.

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