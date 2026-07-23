Chorý zůstane ve Slavii, rozhodl údajně Tykač. Douděra je na odchodu

„Rád bych vám odpověděl, kde budu hrát, ale na tu otázku sám ještě neznám odpověď,“ říkal Chorý ve středu večer, když si v Libčicích přebíral ocenění pro nejlepšího útočníka uplynulého ligového ročníku.
Ve čtvrtek dopoledne před předsezonní tiskovou konferencí pak ještě seděl s vedením, kde se o jeho budoucnosti vedla intenzivní debata. V té měl podle informací iDNES.cz důležité slovo majitel Pavel Tykač, jenž lobboval za Chorého setrvání.
„Když o to půjde, já za něj zabojuju,“ říkal Tykač už v květnu v pořadu Rozstřel. „Pro mě je Tomáš MVP ligy. Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec, měl jsem slzy v očích. Pak jsme se potkali ve VIP, samozřejmě jsme měli radost, Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a říká: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků.“
Naopak Douděra by měl Slavii opustit, spekuluje se o jeho přestupu do Belgie, konkrétně do Anderlechtu.
Slavia vyřadila oba hráče z kádru po událostech v květnovém derby, v němž slávističtí fanoušci předčasně vběhli na trávník a napadli některé sparťany. Chorý s Douděrou v utkání dostali červenou kartu – Douděra za urážky sudího, Chorý za udeření loktem stopera Sörensena, což byla už jeho třetí červená karta v sezoně.
„Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období. Ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí,“ pronesl den nato Tvrdík.
Pak ale bylo dlouho ze strany slávistického vedení ticho a čekalo se, jak se celá situace vyvine.
„Upřímně nevím, s nikým jsme se o tom nebavili. Prostě přišlo rozhodnutí, ale ještě si musíme sednout a říct si, co dál,“ říkal neurčitě trenér Jindřich Trpišovský, když Slavia čtyři dny po derby v utkání s Jabloncem stvrdila zisk mistrovského titulu.
„Teď už se tím nezabývám. Sezona skončila, já se plně koncentruju na reprezentaci,“ říkal Chorý po generálce s Guatemalou před mistrovstvím světa, na které nakonec odcestoval.
Teď to vypadá, že bude ve Slavii pokračovat.
V klubu je po příchodu z Plzně druhým rokem, v minulé sezoně zapsal v lize 17 gólů a výrazně pomohl ke druhému titulu v řadě. A branek mohlo být ještě víc, kdyby třikrát nemusel pauzírovat kvůli vyloučením.
Nejprve za úder do rozkroku brankáře Slovácka Heči, pak za (ne)plivanec na plzeňského Dweha a naposledy za zmíněné vyloučení v derby.
Chorý je na hřišti problémový dlouhodobě, tohle ale byly jeho první tři červené v ligové kariéře. I proto se zdálo, že s ním Slavia ztratí trpělivost.
Ještě mu ale chce dát šanci.