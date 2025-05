ONLINE: Vrcholí fotbalový boj o poháry. Plzeň vede, což pomáhá i Spartě

Zatímco mistr už je měsíc jistý, obsazení dalších čtyř příček zůstává zatím otevřené.

Slavia v sobotu kolem šesté hodiny v podvečer s jistotou a velkým náskokem převezme pohár pro mistra ligy. Ještě předtím ale odehraje utkání s Baníkem, kterému jde stále o hodně.

Druhé místo po otočce s Olomoucí minulý týden uhájila Plzeň (2:1), která má se třetím Baníkem stejně bodů.

V neprospěch Ostravských hraje fakt, že po základní části skončili za Plzní, tedy v případě shodného počtu bodů zůstanou třetí. Jinými slovy potřebují na Slavii získat o bod více než Západočeši v sobotním souboji se čtvrtým Jabloncem.

Ten zase na dálku bojuje právě se Spartou, která po minulé porážce na Baníku (2:3), která byla čtvrtá ligová za sebou, klesla na páté místo a skutečně jí hrozí, že bude poprvé od sezony 1982/83 chybět v evropských pohárech.

České kluby v evropských pohárech sezona 2025/26 1. místo - Slavia

jistota základní fáze Ligy mistrů 2. místo - Plzeň, nebo Ostrava

2. předkolo nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů 3. místo - Plzeň, nebo Ostrava

2. předkolo Evropské ligy 4. místo - Jablonec, nebo Sparta

2. předkolo Konferenční ligy vítěz poháru - Olomouc

play off Evropské ligy, jistota základní fáze Konferenční ligy

Protože neuspěla ve finále MOL Cupu s Olomoucí, musí doufat, že v lize skončí čtvrtá. Na Jablonec ztrácí jeden bod a doma hostí právě šestou Sigmu.

Když zvítězí, pořád ještě musí doufat, že Jablonec ztratí v Plzni. Spartě může stačit i remíza, když Severočeši padnou.

Pak by sparťané zachránili bídnou sezonu, v níž postupně z prvního místa na podzim sestoupili až na páté. Prohru ve finále poháru odnesl i kouč Lars Friis, kterého na poslední dvě ligová kola nahradil Luboš Loučka z rezervy.

Teď musí spoléhat na to, že se poslední nadstavbové kolo ubere správným směrem, což by Spartě na poslední chvíli prodloužilo úctyhodnou sérii 43 let v Evropě.

Jenže k radosti má momentálně mnohem blíž Jablonec.

Jak se nakonec poskládají týmy za mistrovskou Slavií?