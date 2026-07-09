Sparta se loučí s další hvězdou. Útočník Rrahmani podepsal v Benátkách

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  12:32
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Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví vstřelený gól v derby proti Slavii.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví vstřelený gól v derby proti Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Albion Rrahmani (Sparta) v souboji o balon se Sampsonem Dwehem z Plzně.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje z gólu.
Albion Rrahmani (vpravo) ze Sparty vs. Wouter Goes. z Alkmaaru
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Před dvěma lety se stal nejdražším hráčem, který do české ligy přišel. Teď kosovský útočník Albion Rrahmani fotbalovou Spartu opouští a míří do italských Benátek. „Děkujeme za všechnu radost, kterou jsi nám svými góly nadělil,“ napsal pražský klub.

O Rrahmaniho odchodu se spekulovalo několik posledních dnů.

Podle zpráv z Itálie za něj Sparta inkasuje 7,5 milionů eur a další dva v případných bonusech, v přepočtu tedy dohromady zhruba 230 milionů korun. Tím pádem by na něm slušně vydělala, do Česka Rrahmani přišel zhruba za polovinu.

Kluby nicméně oficiálně částku nepotvrdily.

„Benátky jsou klub s bohatou historií a ambicí do budoucna. Při rozhovorech s vedením mě zaujala jejich vice i cíle do budoucna,“ řekl Rrahmani pro klubový web.

Benátky v uplynulé sezoně vyhrály druhou ligu a po roce se vrací mezi elitu. Rrahmani přestup dost možná řešil také s aktuálně zraněným záložníkem Andersenem, jehož Sparta právě z Benátek před rokem a půl získala.

„Mluvil o nich jen v dobrém. Jak o klubu, tak o samotném městě. A po příjezdu zjišťuju, že to všechno byla pravda. Okamžitě jsem cítil jednotu v kabině a pozitivní atmosféru,“ pochvaloval si Rrahmani.

Benátkám od zimy 2025 patří exslávista Daniel Fila, uplynulé jaro ale strávil na hostování v Empoli.

„Hodně štěstí v Benátkách!“ doplnila Sparta.

Rrahmaniho koupila v létě 2024 z Rumunska těsně před play off Ligy mistrů proti švédskému Malmö. Rrahmani pak zasáhl do závěru odvety a gólem na 2:0 pečetil vítězství i návrat do milionářské soutěže.

Vzápětí prožil skvělý debut i na ligové scéně, kde se v den svých čtyřiadvacátých narozenin gólem a asistencí podílel na výhře 2:0 v Hradci Králové.

„Jsem rád za tým, jelikož jsme vyhráli před reprezentační přestávkou, a taky za sebe, že jsem si nadělil dárek v podobě gólu a asistence. Ale teď už koukám dál, chci takhle pomáhat týmu pravidelně,“ říkal po utkání.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Celkově za Spartu odehrál 83 zápasů, zapsal 26 branek a k nim přidal šest asistencí. Gólově se prosadil loni v prohraném finále Mol Cupu s Olomoucí a třikrát rozvlnil síť v derby se Slavií.

Technicky byl vyspělý a vynikal chladnokrevným zakončením, současně mu ale po celé dvě sezony dělala problém fyzická náročnost české ligy.

Za Spartu naposledy nastoupil v závěru nadstavby a symbolicky gólem pomohl opět k výhře nad Hradcem, tentokrát doma na Letné. Tam pak nastoupil ještě na konci května v dresu Kosova proti české reprezentaci v přípravném utkání.

Pro Spartu je to v krátkém sledu další velký odchod, v úterý prodala do Řecka záložníka Kaana Kairinena.

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