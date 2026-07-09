Sparta se loučí s další hvězdou. Útočník Rrahmani podepsal v Benátkách

O Rrahmaniho odchodu se spekulovalo několik posledních dnů.
Podle zpráv z Itálie za něj Sparta inkasuje 7,5 milionů eur a další dva v případných bonusech, v přepočtu tedy dohromady zhruba 230 milionů korun. Tím pádem by na něm slušně vydělala, do Česka Rrahmani přišel zhruba za polovinu.
Kluby nicméně oficiálně částku nepotvrdily.
„Benátky jsou klub s bohatou historií a ambicí do budoucna. Při rozhovorech s vedením mě zaujala jejich vice i cíle do budoucna,“ řekl Rrahmani pro klubový web.
Benátky v uplynulé sezoně vyhrály druhou ligu a po roce se vrací mezi elitu. Rrahmani přestup dost možná řešil také s aktuálně zraněným záložníkem Andersenem, jehož Sparta právě z Benátek před rokem a půl získala.
„Mluvil o nich jen v dobrém. Jak o klubu, tak o samotném městě. A po příjezdu zjišťuju, že to všechno byla pravda. Okamžitě jsem cítil jednotu v kabině a pozitivní atmosféru,“ pochvaloval si Rrahmani.
Benátkám od zimy 2025 patří exslávista Daniel Fila, uplynulé jaro ale strávil na hostování v Empoli.
„Hodně štěstí v Benátkách!“ doplnila Sparta.
Rrahmaniho koupila v létě 2024 z Rumunska těsně před play off Ligy mistrů proti švédskému Malmö. Rrahmani pak zasáhl do závěru odvety a gólem na 2:0 pečetil vítězství i návrat do milionářské soutěže.
Vzápětí prožil skvělý debut i na ligové scéně, kde se v den svých čtyřiadvacátých narozenin gólem a asistencí podílel na výhře 2:0 v Hradci Králové.
„Jsem rád za tým, jelikož jsme vyhráli před reprezentační přestávkou, a taky za sebe, že jsem si nadělil dárek v podobě gólu a asistence. Ale teď už koukám dál, chci takhle pomáhat týmu pravidelně,“ říkal po utkání.
Celkově za Spartu odehrál 83 zápasů, zapsal 26 branek a k nim přidal šest asistencí. Gólově se prosadil loni v prohraném finále Mol Cupu s Olomoucí a třikrát rozvlnil síť v derby se Slavií.
Technicky byl vyspělý a vynikal chladnokrevným zakončením, současně mu ale po celé dvě sezony dělala problém fyzická náročnost české ligy.
Za Spartu naposledy nastoupil v závěru nadstavby a symbolicky gólem pomohl opět k výhře nad Hradcem, tentokrát doma na Letné. Tam pak nastoupil ještě na konci května v dresu Kosova proti české reprezentaci v přípravném utkání.
Pro Spartu je to v krátkém sledu další velký odchod, v úterý prodala do Řecka záložníka Kaana Kairinena.